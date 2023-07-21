影／又沒讓！北投女走斑馬線 遭左轉車撞上噴飛重摔倒地全身傷

林姓女子前天上午徒步行走台北市北投區西安街斑馬線上，遭張姓女子駕駛汽車碰撞，當場重摔導致手腳多處擦傷，所幸送醫治療後無大礙，警方正調查釐清詳細過程及肇責。

警方調查，23歲林女7月19日上午9時許在西安街一段一處路口，徒步沿斑馬線過路時，38歲張女駕駛汽車左轉，因不明原因直接撞上斑馬線上的林女，林女重摔倒地，手腳多處擦挫傷，救護人員獲報將林女送醫治療，所幸無大礙。