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影／又沒讓！北投女走斑馬線 遭左轉車撞上噴飛重摔倒地全身傷
林姓女子前天上午徒步行走台北市北投區西安街斑馬線上，遭張姓女子駕駛汽車碰撞，當場重摔導致手腳多處擦傷，所幸送醫治療後無大礙，警方正調查釐清詳細過程及肇責。
警方調查，23歲林女7月19日上午9時許在西安街一段一處路口，徒步沿斑馬線過路時，38歲張女駕駛汽車左轉，因不明原因直接撞上斑馬線上的林女，林女重摔倒地，手腳多處擦挫傷，救護人員獲報將林女送醫治療，所幸無大礙。
警方表示，目前正調查釐清確切肇責，呼籲駕駛人，依規定駕車行經行人穿越道遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，皆應停讓行人先通過，今年6月30日起相關罰鍰金額上限已提高至6000元，違規記點及道安講習3小時，致人傷亡罰鍰加倍，處吊扣（銷）駕照處罰。
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