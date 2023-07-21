19歲、21歲女一氧化碳中毒死1昏迷 疑洗澡用熱水器沒關

桃園市龜山區ㄧ戶民宅今天清晨傳出一氧化碳中毒事件，造成屋主的21歲女兒和女兒19歲郭姓女友人2死，即屋主妻子1昏迷意外，警方和消防獲報前往調查搶救，初步研判是洗澡用熱水器沒關釀成意外，但詳細原因仍待進一步釐清。

據悉，發生中毒事故的民宅位於龜山區文化七路，內部為8米挑高空間，有做樓中樓設計，2名死者分別是陳姓屋主的21歲女兒和女兒19歲郭姓女友人，睡在一樓靠近陽台的房間，而昏迷患者則是陳姓屋主兒子的鄭姓妻子，睡在2樓，但房間是靠近陽台。整起事故是屋主妹妹清晨5時醒來發現異狀才報警求救。