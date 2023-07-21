19歲、21歲女一氧化碳中毒死1昏迷 疑洗澡用熱水器沒關
桃園市龜山區ㄧ戶民宅今天清晨傳出一氧化碳中毒事件，造成屋主的21歲女兒和女兒19歲郭姓女友人2死，即屋主妻子1昏迷意外，警方和消防獲報前往調查搶救，初步研判是洗澡用熱水器沒關釀成意外，但詳細原因仍待進一步釐清。
據悉，發生中毒事故的民宅位於龜山區文化七路，內部為8米挑高空間，有做樓中樓設計，2名死者分別是陳姓屋主的21歲女兒和女兒19歲郭姓女友人，睡在一樓靠近陽台的房間，而昏迷患者則是陳姓屋主兒子的鄭姓妻子，睡在2樓，但房間是靠近陽台。整起事故是屋主妹妹清晨5時醒來發現異狀才報警求救。
警方和消防獲報趕往，檢測發現屋內一氧化碳濃度偏高，進一步調查發現浴室熱水沒關，而熱水器是開放性熱水器，無強制排氣，陽台又有做封閉型雨遮且掛滿衣服，不排除是熱水持續流放，一氧化碳不斷累積又無法有效消散造成，疑似種種防護措施出現漏洞釀悲劇意外，但詳細原因有待進一步釐清。
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