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台中母攜幼女急尋兒 8歲男童見警脫口：我沒做壞事喔！

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市陳母帶著6歲幼女與8歲兒子外出，一打二在沙鹿區中山路街上採買，一轉眼發現「哥哥不見了」，不見活潑好動兒子身影，陳心急報警；所幸，警方10分鐘後尋獲，男童見警員靠近竟脫口，「我沒做壞事喔！」警員安撫男童情緒，並表達警察叔叔會幫助好人、抓壞人，協助男童與母親團圓。

正值暑假期間，前天下午，陳母獨自帶著就讀幼稚園幼女與小一兒子外出，在沙鹿區中山路街上買東西時，才一轉眼活潑好動的兒子就不見身影，陳急著四處詢問攤販未果，趕緊抱著幼女到台中市清水警分局沙鹿所向警方求助。

警方獲報後，通報線上巡邏員警協尋，並轉發由陳母提供的孩子生活照，巡邏警員黃浚溢在中山路反覆搜尋，不到10分鐘，黃第2次經過沙鹿區中山路與和平街口一處不起眼角落，發現1名小男童蹲在路旁，相當緊張。

黃浚溢緩慢靠近男童並表明身分，未料小男童緊張地說，「我没做壞事喔！」黃員蹲下來安撫男童，並說明「警察叔叔會抓壞人，幫助好人，你走失了，我要送你回到媽媽身邊」。警方送男童回到分駐所與母親團聚，陳母感謝警方協助，讓她終於能放下心中大石，開心返家。

台中市清水警分局沙鹿所所長廖俊強呼籲，家中長者、兒童失蹤時，切勿慌張，應立即報案告知警方當天失蹤人衣著、特徵等線索，由警方循線通報及尋找，幫助民眾一家團圓。

沙鹿分駐所警員黃浚溢協助走失的小一男童，順利回到母親與妹妹身邊。圖／台中市警察局清水分局提供
沙鹿分駐所警員黃浚溢協助走失的小一男童，順利回到母親與妹妹身邊。圖／台中市警察局清水分局提供
沙鹿分駐所警員黃浚溢協助走失的小一男童，順利回到母親與妹妹身邊。圖／台中市警察局清水分局提供
沙鹿分駐所警員黃浚溢協助走失的小一男童，順利回到母親與妹妹身邊。圖／台中市警察局清水分局提供

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