男大生網愛被側錄色色影片威脅詐財 警籲小心裸聊詐騙

新竹市警察局第二分局轄內擁有清華大學、陽明交通大學等知名學府，警方發現陸續有大學生也陷入詐騙圈套，被側錄「網愛」過程後遭到威脅，接著被要求匯款或購買遊戲點數「被騙色又被騙財」。警方特別和清大商圈知名手搖飲連鎖店攜手宣導識詐，提醒大學生「小心裸聊詐騙」。

警方說，詐騙手法層出不窮，讓全民「識詐」為當前重要工作之一，以新竹市警察局第二分局轄區而言，近期發生多起詐騙集團先利用IG互加好友，接著提議以Line視訊網愛，待被害人網愛過程遭側錄後，便威脅要散播給其他網友，要求匯款或購買遊戲點數並傳送序號給詐騙集團。

受害者不乏大學生，有些男大生透過IG網路社群交友，被對方一步步誘騙網愛，沒想到卻被詐騙集團掌握畫面威脅要錢。警方說，受害者不僅被騙色，也被詐騙錢財，每案受騙金額約在3到5萬元不等。

新竹市警察局第二分局指出，為向民眾宣導該詐騙手法，已經自製宣傳海報，以「真愛NO裸聊」、「裸聊開心、側錄擔心、荷包傷心」等用語宣導該詐騙模式，並與大學周邊商圈知名「手搖杯」連鎖店聯手，除在店內張貼宣導海報，也在杯子飲料標籤提示「小心裸聊詐騙」，提升識詐成效。