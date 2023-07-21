快訊

毛巾多久洗一次？美研究：一周沒洗恐孳生上億細菌

4G 21Mbps「限速吃到飽」夠用嗎？還是有多慢？他1句話秒懂網路速度

第5號輕颱「杜蘇芮」生成 最新路徑曝光

高雄婦騎車載高中兒上暑修課撞轎車 說完「對不起」就逃了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓女子昨上午駕車綠燈直行行經高雄林園區一處路口，和騎機車載高中兒子上暑修課的婦人擦撞，導致轎車輪胎破損無法行駛，陳第一時間下車關切母子有無受傷，但婦人對陳說完「對不起」就逃了；警方表示，婦人涉嫌肇逃，將通知到案說明。

臉書社團「林園五四三」昨有一名陳姓女子貼出一則貼文，敘述自己遭遇車禍經過，點名早上騎機車載小孩到林園高中上暑修課的媽媽，已經肇事逃逸了。

陳女在貼文中指出，她的汽車右前輪被機車碰撞到，輪胎已破無法行駛，並指當時是婦人載小孩從無名巷口騎出來，直接往對面學校，當時她開車直行林園北路還綠燈，但婦人卻這樣衝出來，超危險的。

陳女說，當下她真的嚇傻，第一時間還詢問婦人和兒子有沒有事，但她在巡視車子狀況時，婦人和她說一聲對不起就騎走跑掉了，令她傻眼，也認為婦人的行為對小孩是不良示範，並指自己已報警。

轄區林園警分局警方指出，該起車禍發生在昨天上午7時29分許，當時陳姓女子（38歲）駕車行經林園北路由南往北方向行駛，行經一處巷口時，和機車發生碰撞，當下無人受傷。

警方指騎機車的婦人在車禍發生後，逕自離開現場，目前已鎖定肇事車輛，將通知婦人到案說明，以釐清肇事責任。

高雄一名婦人昨日上午騎機車載高中兒上暑課，在林園北路一處巷口撞上轎車，但婦人說完對不起就逃了，圖為警方處理事故畫面。記者石秀華／翻攝
高雄一名婦人昨日上午騎機車載高中兒上暑課，在林園北路一處巷口撞上轎車，但婦人說完對不起就逃了，圖為警方處理事故畫面。記者石秀華／翻攝

車禍 肇逃 高雄市

延伸閱讀

迷路了！高雄老母口渴外出買飲料未歸 「2特徵」警火速找回

高雄光華夜市周圍3千多戶今晚突停電 民眾直喊好熱

影／台南市區晚間大雨 林森地下道傳積水、轎車拋錨

北高雄家扶童到林皇宮吃到飽還夾美食 大開眼界

相關新聞

助扣牌車「起死回生」 檢廉約談4警30人 仁武警15萬交保

透過開立「假罰單」，全台多名員警暗助汽車代辦業者鑽法律漏洞，高雄市警局發現4員警開單狀況異常，昨帶回4分局員警及代辦業者...

登山好手攀奇萊東稜迷途獨撐4天獲救 脫水失溫吊掛下山

一名鄭姓女山友隨登山隊攀奇萊東稜但脫隊，因迷途偏離步道，手機又沒有收訊，她的登山經驗豐富，裝備齊全且糧食充足，在山區獨撐...

高雄婦騎車載高中兒上暑修課撞轎車 說完「對不起」就逃了

陳姓女子昨上午駕車綠燈直行行經高雄林園區一處路口，和騎機車載高中兒子上暑修課的婦人擦撞，導致轎車輪胎破損無法行駛，陳第一...

影／天使輪高雄港外進水棄船「僅剩船艏」 漁船曝貨櫃恐飄至潮州外海

帛琉籍貨櫃船「天使輪」昨天上午因不明原因船體進水持續傾斜，船長9點31分宣布棄船，全數19名船員昨中午在海巡署協助下獲救...

洗澡熱水器未關 桃園龜山民宅一氧化碳中毒釀2死1昏迷

桃園市龜山區ㄧ戶民宅今天清晨傳出一氧化碳中毒事件，造成2死1昏迷，警方和消防獲報前往調查搶救，初步研判是洗澡用熱水器沒關...

蘆洲男6樓墜地前一秒父目擊攔不及 送醫命危

黃姓男子昨晚從新北市蘆洲區民族路住處6樓頂墜地，新北市消防局獲報派員趕抵，經檢視黃男頭部破裂濺血、生命徵象薄弱，緊急送醫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦