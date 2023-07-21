高雄婦騎車載高中兒上暑修課撞轎車 說完「對不起」就逃了

陳姓女子昨上午駕車綠燈直行行經高雄林園區一處路口，和騎機車載高中兒子上暑修課的婦人擦撞，導致轎車輪胎破損無法行駛，陳第一時間下車關切母子有無受傷，但婦人對陳說完「對不起」就逃了；警方表示，婦人涉嫌肇逃，將通知到案說明。

臉書社團「林園五四三」昨有一名陳姓女子貼出一則貼文，敘述自己遭遇車禍經過，點名早上騎機車載小孩到林園高中上暑修課的媽媽，已經肇事逃逸了。

陳女在貼文中指出，她的汽車右前輪被機車碰撞到，輪胎已破無法行駛，並指當時是婦人載小孩從無名巷口騎出來，直接往對面學校，當時她開車直行林園北路還綠燈，但婦人卻這樣衝出來，超危險的。

陳女說，當下她真的嚇傻，第一時間還詢問婦人和兒子有沒有事，但她在巡視車子狀況時，婦人和她說一聲對不起就騎走跑掉了，令她傻眼，也認為婦人的行為對小孩是不良示範，並指自己已報警。

轄區林園警分局警方指出，該起車禍發生在昨天上午7時29分許，當時陳姓女子（38歲）駕車行經林園北路由南往北方向行駛，行經一處巷口時，和機車發生碰撞，當下無人受傷。