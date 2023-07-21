迷路了！高雄老母口渴外出買飲料未歸 「2特徵」警火速找回

高雄鳥松日前50歲龍姓女子神色驚慌步入仁武分局大華派出所，開口就問「有沒有人看到我母親？」經了解，龍女高齡八旬的母親吳姓老嫗獨自外出，久未返家疑似迷途，警掌握兩項特徵，紅色格狀長褲及粉色布鞋，短短1小時就火速尋獲吳嫗，讓母女倆平安團聚。

龍女指出，周一下午4時許母親獨自外出，一小時過去，卻仍未返家，擔心母親發生意外，才趕赴派出所報警，警員在安撫龍女情緒後，仔細詢問吳嫗穿著特徵，隨即以她住處為中心，沿途尋找吳嫗行蹤，而10分鐘不到，就傳來喜訊。

當時，有途經鳥松區本館路的巡邏警回報，穿搭特徵符合的婦人，徘徊超商前，後經查證身分，確定正是龍女的母親，立即回報。吳嫗表示，天氣悶熱又口渴舌燥，她只是外出想採買飲料，不料解渴後，卻忘記返家的路。