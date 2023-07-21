婦搭歌詩達莎倫娜號郵輪遊日 艙房跌倒引心臟疾病不治

新北市一名八旬許姓婦人與家人搭乘義大利籍的「歌詩達莎倫娜號 」到日本旅遊，但回程時在房間內不慎跌倒，後來呼吸困難，船醫急救仍不治，海巡單位昨天等郵輪靠基隆港時報請檢方完成相驗，疑引發心臟疾病造成。

「歌詩達莎倫娜號 」載有多名旅客到日本石垣島等地旅遊，昨天上午靠泊基隆港。海巡署基隆海巡隊昨天報請檢方相驗後，認為是疾病引發，將遺體發交家屬處理。

海巡人員人員調查，許婦有心臟病史，在艙房不慎跌倒後，家屬也都仔細照料，但後來突然身體不適，呼吸困難，船醫緊急救治，但仍不治，家屬相當哀慟。