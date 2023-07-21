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同路口10天2死亡車禍 民團：政策殺人

聯合報／ 記者李成蔭張曼蘋／新北報導

新北市中和區景平、安樂路口10天內發生2起死亡車禍，死者丈夫（左四）和「行人零死亡推動聯盟」昨天返回現場，呼籲交通部要改革。記者李成蔭／攝影
新北市中和區景平、安樂路口10天內發生2起死亡車禍，死者丈夫（左四）和「行人零死亡推動聯盟」昨天返回現場，呼籲交通部要改革。記者李成蔭／攝影
新北市中和區景平、安樂路口10天內發生2起死亡車禍，民團「行人零死亡推動聯盟」昨指這是系統性問題，政府沒有合格制度培養出合格駕駛人，是「政策殺人」，盼行人地獄能終結在我們這一代。學者也說，交通工程應該根據不同路口狀況調整，共創人車雙贏，而非一成不變的統一設置。

28歲新婚女子4月才度完蜜月返台，6月27日在安樂路加油站前走行人穿越道，走往對向時，遭右轉景平路的69歲計程車駕駛駕車撞擊，經8天急救無效，蔡姓丈夫忍痛同意醫院拔管。事隔2天，7月6日再度發生戴姓機車騎士撞轎車後，戴男送醫不治。

蔡姓丈夫與民團昨重回事發現場，數度哽咽地說，他在警察局看到肇事駕駛時，憤怒的是「政府怎麼讓這種人上路」，從監視影片認為該駕駛是身體有狀況且反應很慢才造成，但交通部怎麼會如此放任他上路，制度沒有把關。

景平里長游一龍說，聽到新婚女拔管心情激動，在捷運上哭出來，呼籲政府要全面讓路口人車分流，才能有效避免行人被撞的憾事。

行人零死亡推動聯盟政策組長林元敏指出，從肇事影片上可以看出該路段行穿線已經退縮，行人不會走在A柱死角範圍，但是台灣鬆散的駕訓制度及濫發駕照，無法培養合格駕駛人，尤其職業駕駛本應比一般駕駛接受更嚴謹駕駛訓練，交通部必須全權，設法淘汰不適任駕駛。

新北交通局表示，該路口號誌目前已有行人優先早開15秒，可供行人先行穿越路口，後續將再微調增加秒數，並且將該路段行穿線調整為綠底行穿線，增設警示標誌牌面提醒車輛停讓行人。另在駕訓制度上也會加強宣導。

網紅Cheap表示，日本、南韓等國家也飽受交通暴力之苦，但經過30年到50年努力，「他們可以，台灣也可以」，呼籲各界一同參與8月20日的凱道行人路權大遊行，支持交通改革五大訴求，包含成立院級跨部會的交通零死亡願景中心、重建交通法制、健全人行設施、改革駕訓制度、實證公正執法等。

交通部 丈夫

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