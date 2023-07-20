影／傾斜貨輪傳6只貨櫃落海 返港漁船驚見海中障礙漂浮

停泊在高雄港第二錨區的印度籍貨櫃船「天使(ANGEL)」今天上午傳出疑似破損進水，導致船體左傾約8-9度。事故發生後船長宣布棄船，19名船員由海巡船艇緊急撤離上岸。但現又傳出，貨輪上有空貨櫃掉落海中漂流，港務公司已證實有貨櫃落海，現請海巡派艇戒護，以防其它作業船隻經過不慎撞上。

印度籍貨輪「天使(ANGEL)」今在高雄港外海傳出進水傾斜，經過的漁船見狀直呼恐怖。圖／讀者提供

據了解，傾斜的天使輪上有6只貨櫃掉落在海上漂浮，目前已打撈1個貨櫃回高雄港，仍剩5個在海上漂流。但因入夜後，漂浮貨櫃恐成海中陷阱，海巡已派艇在傾斜貨輪周邊戒護，初步目測貨輪上的其餘貨櫃暫無掉落跡象。

一艘高雄籍漁船今作業結束返港途中，驚見天使輪傾斜且附近海域有貨櫃漂流，嚇得連忙閃避並拍下畫面直呼：「回程被一艘極傾斜的貨櫃船驚到」。

漁船船長擔心，入夜後漂流貨櫃恐成海上障礙，趕忙通知其他漁船船長，「海上已有許多貨櫃墜落並漂浮在海上，明天半夜要出海的船得特別小心，睜大眼睛，預防撞擊漂流貨櫃」。