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撞到車頭全沒！阿里山公路大雨 轎車打滑猛撞對向車

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義中埔鄉金蘭村台18線23.4公里路段某茶行旁，今天下午4時58分因雨勢猛烈，一輛白色轎車往上山方向行駛，疑車輛打滑失控，猛力撞上對向下山的黑色轎車，黑車撞擊後失控，再波及到對向停放路邊白車，所幸2車男駕駛意識清楚，身體多處擦挫傷，送嘉義聖馬治療。

嘉縣中埔鄉台18線23.4公里路段今下午4時58分雨勢猛烈，一白轎車疑打滑失控撞上對向黑轎車，黑車遭撞後失控，再波及對向停路旁白車。記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣中埔鄉台18線23.4公里路段今下午4時58分雨勢猛烈，一白轎車疑打滑失控撞上對向黑轎車，黑車遭撞後失控，再波及對向停路旁白車。記者呂慧瑜／翻攝

嘉縣中埔警分局、縣消防局下午4時58分接獲台18線23.4公里路段車禍事故，派員警及中埔、番路分隊91到場搶救；警方初步調查，白車疑因下雨打滑撞及對向黑車，黑車再撞停旁邊白轎車，所幸2轎車駕駛意識清楚，身上多處擦挫傷，送醫治療中，詳細事故原因待警方調查釐清。

中埔警分局呼籲，近日山區常有豪大雨，易致駕駛車輛因打滑而駛入對向車道或衝出路外，請用路人行車時務必小心駕駛，避免造成生命危害及交通事故發生。

嘉縣中埔鄉台18線23.4公里路段今下午4時58分雨勢猛烈，一白轎車疑打滑失控撞上對向黑轎車，黑車遭撞後失控，再波及對向停路旁白車。記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣中埔鄉台18線23.4公里路段今下午4時58分雨勢猛烈，一白轎車疑打滑失控撞上對向黑轎車，黑車遭撞後失控，再波及對向停路旁白車。記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣中埔鄉台18線23.4公里路段今下午4時58分雨勢猛烈，一白轎車疑打滑失控撞上對向黑轎車，黑車遭撞後失控，再波及對向停路旁白車。記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣中埔鄉台18線23.4公里路段今下午4時58分雨勢猛烈，一白轎車疑打滑失控撞上對向黑轎車，黑車遭撞後失控，再波及對向停路旁白車。記者呂慧瑜／翻攝

中埔 嘉義 車禍

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