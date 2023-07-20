嘉義老農看水源疑不慎失足 腳纏電線卡灌溉水溝亡
嘉義縣民雄鄉今天下午4點左右，發生75歲邵老農看水源時疑不慎失足跌落灌溉排水溝死亡事件，死者被家屬發現是亡於在農路圓型人孔蓋下，腳部遭電線纏繞，非常離奇，且身上已有福壽螺吸附；警方、消防人員到場協助脫困，排除他殺，確切死因待檢警進相驗釐清。
據了解，75歲邵姓老農是民雄菁埔人，今天被發現死亡地點的那一處農田，都是他在幫忙看水源的，今天凌晨3點左右出門看水，家屬早上8點仍未見他返家，察覺有異急出門尋找未果。
家屬最後是在老農停放機車處旁，打開農路中間的圓型人孔蓋，往下查找時，赫然驚見老農人卡在水流匯集處，呼叫沒回應，趕緊通報警、消協助搶救。
警方初步調查表示，死者身上無明顯外傷，腳上電線為人孔蓋內線路，排除他殺，確切死因待進一步檢警相驗釐清。
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