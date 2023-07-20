岡山3歲童門口玩耍 蕉農誤認走失載走報警家屬虛驚
高雄3歲蔡姓男童在自家工廠前門口玩耍，附近香蕉田務農民眾誤認男童走失，好心送到派出所請求協助，家屬發現男童在門口失蹤心急如焚，所幸警方主動聯繫，虛驚一場。
高雄市警察局岡山分局今天發布新聞稿指出，3歲蔡童日前下午獨自在自家工廠前玩耍時，被附近香蕉田務農民眾發現，誤認為男童走失，好心將他載到附近前峰派出所請求協助。
不料，男童家屬當時正好在幫其他小孩換尿布，一轉頭發現原本門口玩耍男童全無蹤影，心急如焚正準備報警，好在員警主動聯繫，虛驚一場，也放下心中大石。
岡山分局提醒，依據兒童及少年福利與權益保障法第51條規定，父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，不得使6歲以下兒童或需要特別看護兒童及少年獨處，違者可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。
警方表示，正逢暑假期間，家長應多加注意孩童動向，如遇有緊急事故或需尋求協助，可撥打110報案或向當地派出所求助。
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