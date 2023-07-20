高雄六龜天雨！廂型車打水飄 衝進對向車道撞小貨車4人送醫

高雄林姓水電工今天下午2時許，駕駛廂型車載同事沿台27甲線，行經六龜區十八羅漢山服務區附近，疑因天雨壓到路面1灘積水，警方說：「整輛車突然失控，像是打水漂一樣衝進對向車道！」撞上由宋姓男子駕駛的小貨車，發出「碰！」一聲巨響。救護人員獲報趕抵現場，冒雨將2名駕駛及雙方車上各自1名乘客共4人送醫搶救。

消防局說，現場共出動10車20人前往搶救，幸好4名傷者均意識清楚，其中1名54歲男子右小腿開放性骨折，送醫檢查均無生命危險。

警方說，林姓男子今天下午2時許，駕駛小貨車沿台27甲線由新威往六龜方向行駛，在十八羅漢山服務區附近，因下雨路面濕滑，壓到一攤路面積水後，衝進對向車道，與宋姓男子駕駛的另1輛小貨車發生碰撞。