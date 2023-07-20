高雄六龜天雨！廂型車打水飄 衝進對向車道撞小貨車4人送醫
高雄林姓水電工今天下午2時許，駕駛廂型車載同事沿台27甲線，行經六龜區十八羅漢山服務區附近，疑因天雨壓到路面1灘積水，警方說：「整輛車突然失控，像是打水漂一樣衝進對向車道！」撞上由宋姓男子駕駛的小貨車，發出「碰！」一聲巨響。救護人員獲報趕抵現場，冒雨將2名駕駛及雙方車上各自1名乘客共4人送醫搶救。
消防局說，現場共出動10車20人前往搶救，幸好4名傷者均意識清楚，其中1名54歲男子右小腿開放性骨折，送醫檢查均無生命危險。
警方說，林姓男子今天下午2時許，駕駛小貨車沿台27甲線由新威往六龜方向行駛，在十八羅漢山服務區附近，因下雨路面濕滑，壓到一攤路面積水後，衝進對向車道，與宋姓男子駕駛的另1輛小貨車發生碰撞。
警方表示，這起車禍造成2車駕駛及各自車上的乘客共4人受傷，目前送往旗山醫院檢查，均無生命危險；林姓駕駛的呼氣酒測值沒有酒精反應，宋姓駕駛須到院後才能進行酒測，相關事故責任釐清中。
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