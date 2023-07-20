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恩恩國賠訴訟7月21日一審宣判 恩恩爸將到場聆判

中央社／ 新北20日電

「恩恩案」發生1年多來，家屬歷經申請國賠遭駁、提告市長侯友宜等人過失致死罪不起訴等事件，另對新北市府、消防局與衛生局提1元國賠訴訟訂於明天宣判，恩恩爸將到場聆判。

新北市中和區2歲男童「恩恩」去年4月在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間確診後過世。家屬質疑遭延誤送醫，積極尋求救護車延誤81分鐘真相。

恩恩爸認為新北市府不願拿出關鍵證據、不願做行政調查也不願在議會提出專案報告，因此尋求各種管道救濟，包括向新北市政府、衛生局、消防局申請國家賠償，但經3機關國賠審議後認定無怠忽職守，不成立國家賠償責任。

恩恩爸等人也對新北市長侯友宜、時任消防局長黃德清及衛生局長陳潤秋提出過失致死告訴，新北地檢署認為，實際處理者都是第一線值勤人員，且無法認定制度設計、送醫遲誤與死亡間有相當因果關係，今年2月以罪證不足不起訴處分。

另外，也有民代就此案向監察院陳情。監察院去年12月糾正衛生福利部與新北市府，監委針對新北市府部分指出，緊急送醫行政程序與效能有許多缺失應改善，衛生局、消防局未能有效聯繫，應檢討改善執行面問題，避免再發生類似案例。

除此之外，恩恩爸去年11月在委任律師陳又新等人陪同下，對新北市政府、衛生局及消防局提出賠償新台幣1元國家賠償訴訟，如果主張成功，會由3機關一起賠償1元。全案訂於明天下午宣判。

新北地院表示，國家損害賠償是走民事訴訟程序，「恩恩」的父母請求金額在10萬元以下，適用小額訴訟程序，因此新北地院板橋簡易庭為第一審，如果不服判決，可上訴到第二審為新北地院民事合議庭，但上訴或抗告理由，必須是主張原裁判有違背法令的地方。依法第二審宣判即確定，不得上訴。

衛生局 恩恩爸

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