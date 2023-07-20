南市警局34位陞職官警人事調整 包括2位三線二星警政監

台南市警察局今天發佈34位陞職官警人事調整，其中包含2位三線二星警政監，分別是前嘉義市警察局副局長洪頂力、原法制室主任卓金益，均調陞三線二星警政監。

南市共有34位官警上任新職位，其中有三線二星警政監洪頂力、卓金益、防治科二線二星警務員陳鈺泓、後勤科二線二星警務員李冠偉、永康分局一線四星巡佐丁世仁、李金泉、柯文彬、陳志源、張碩峯等人。

此外還有新營分局一線四星巡佐張家榮、白河分局一線四星警務佐林慶松、佳里分局一線四星巡佐李三福、麻豆分局一線四星巡佐莊俊華，善化分局一線四星巡佐葉敏裕、簡岳宏，新化分局一線四星巡佐林世賢、王誌慶、陳冠傑，玉井分局一線四星警務佐林政義。