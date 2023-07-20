台中男騎樓邊扒光女友人當眾硬上 完事強塞850塊當補償

台中崔姓男子在路邊和1名女性友人巧遇，相約喝酒聊天時藉故稱之前被她玩鬧時毆打，竟當眾在騎樓邊扯她內衣褲硬上，完事後還塞了850元給女子想了事，被附近街友目擊報案；崔犯後均坦承，女子也直言不想和他和解，希望法院重判；台中地院審理後依強制性交罪判崔3年10月，可上訴。

檢警調查，崔男2022年8月2日晚上在中區光復路見女子路過騎樓沒跟他打招呼，就和另名身分不詳男子「阿傑」一起叫住對方，並買酒在騎樓邊喝邊聊天，崔想起女子先前玩鬧時有打他，就翻起舊帳質問她當時為何要打人，還接連拿拖鞋、棍棒作勢攻擊。

女子嚇得連忙跟他道歉，未料崔男卻脅迫要發生性行為否則就拿棍子打人，女子當下拒絕但仍慘遭崔扯掉內衣褲硬上得逞，經現場其他街友目擊報案，但當下女子無法清楚表明位置，警察找不到人而作罷，隔天女子仍驚恐不已，拜託友人陪同下赴派出所報案才曝光。

崔男在警詢、偵查及審理時均坦承犯行，女子也指證歷歷，並有現場監視器畫面佐證，且女子就醫驗傷也在下體採集到崔男的DNA。

法院審酌，崔男未滿足性慾，藉故詢問先前被女子毆打一事，竟無視對方求饒侵害她性自主權，造成女子精神、身體受創，考量崔犯後坦承，崔並自稱作案後有拿850元給女子。