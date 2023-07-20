69歲運將撞死新婚人妻 百萬網紅Cheap：讓行人地獄在這代終結

民團「行人零死亡推動聯盟」、網紅Cheap（右2）等人20日在一處曾發生死亡車禍路口舉行記者會，呼籲重視行人交通安全議題，Cheap表示，盼讓台灣行人地獄終結在這一代就好。圖／中央社

新北1名新婚人妻走在斑馬線上遭高齡計程車司機撞擊死亡。百萬網紅Cheap今天與死者丈夫在肇事路口開記者會說，希望讓台灣行人地獄終結在這代就好。

台灣交通被外媒形容是行人地獄。新北市28歲新婚人妻4月才度完蜜月返台，6月27日於中和區安樂路加油站前走行人穿越道往對向時，遭安樂路綠燈右轉景平路的69歲計程車駕駛駕車撞擊。經8天急救無效，女子丈夫蔡姓男子只好忍痛同意拔管。

行人零死亡推動聯盟、百萬網紅Cheap及死者丈夫蔡先生等人今天召開記者會。行人零死亡推動聯盟說，肇事影片清楚可見，駕駛在遇到斑馬線完全沒有減速或觀察是否有行人通行，甚至還加速，且該駕駛在撞到行人後非但未停，還繼續踩油門，讓行人捲入車輪，重傷致死。

蔡先生說，第一天下午他在警察局看到肇事駕駛時，感覺是無奈而非生氣，「政府怎麼讓這種人上路」，他看完影片覺得駕駛是身體狀況且反應很慢才造成。他自己平常也很關心交通議題，沒想到政府一直忽略的事竟也發生在他身上。

蔡先生說，希望透過這次事件重視駕照問題，台灣駕照考1次就終生受用，但一般來說年紀越大反應越遲鈍，年紀越大機制要更嚴格，例如加入其他反應訓練等，讓駕照變得像證照，而非僅是形式流程。

網紅Cheap表示，肇事駕駛聽力及年紀都符合相關規定，這名駕駛最近體檢有配戴助聽器，醫師評估狀況合格，斷然連結肇事原因，恐有污名化年長者及聽障之虞。「台北市新活力自立生活協會」也強調，聽障者戴助聽器就跟近視戴眼鏡一樣，只要有適合輔具及符合規定，就可駕駛。

Cheap說，政府長期不作為導致交通意外每年節節攀升，這不是一個進步國家該有水準。包括日本、荷蘭、韓國、美國與歐美國家過去也飽受交通暴力之苦，但經過30年到50年努力，「我相信他們可以，台灣也可以」，台灣正走在交通改革路上，希望大家一起盡心力，「讓台灣行人地獄終結在我們這代就好」。