竹市補習班違法經營幼兒園 母痛心兒疑遭工讀生性暴力

時代力量立委王婉諭今天指控，新竹市某私立幼兒園以另設補習班的方式，違法經營幼兒照顧業務，而且疑似涉及幼兒性暴力事件，呼籲中央政府積極處理業者以補習班立案，偽裝幼兒園違法招生的情形，並且加強地方政府對短期補習班的稽查力道。

王婉諭與新竹市議員蔡惠婷上午偕同被害幼兒家長、全教總幼教委員會在立法院舉行記者會，會中由被害幼兒家長說明事件經過，呼籲中央積極處理業者以補習班立案，但是卻偽裝幼兒園違法招生的情形。

被害幼兒家長說，他們自始至終都認為，孩子就讀的是幼兒園，業者用兩面手法矇騙家長，大家把孩子送到違法經營的場所就讀，直到孩子發生危險，他們才發現被告不具有教保員或幼兒園教師資格，只是一名工讀生。

被害幼兒家長指出，在該名被告離開職務之後，她的孩子才敢說出遭遇，自己在聽聞孩子說法後，心急前去詢問業者，然而業者不但沒有給予協助，還聲稱不清楚被告中文姓名、不知道性平通報流程，甚至以一連串的行為，試圖掩蓋事實。

蔡惠婷說明，該業者過往前科累累，2018年因為違法收托14名嬰幼兒，遭到裁罰6萬元，2個月後又因為違法收托而被裁罰38萬元，有關業者違法經營幼兒園的部分，目前已經遭到新竹市政府裁罰，並且勒令補習班停止招生學齡前幼兒。

蔡惠婷表示，幼兒園的相關法規為「幼兒園及其分班基本設施設備標準」，針對師生比、師資、樓層與面積、設施設備、課程內容及評鑑機制均有明確規範；補習班的規範則為「短期補習班設立及管理準則」，該準則在師生比、師資、樓層與面積及安全設施都寬鬆許多，成為業者規避責任的灰色空間。

蔡惠婷呼籲，教育部應該修正「補習及進修教育法」，增訂補習班招收6歲以下幼兒進行全日托照顧時，在師資、師生比、環境、設施設備及評鑑機制等項目，皆應比照幼照法相關規定，明定其辦理應報直轄市、縣市主管機關核准，並且加註在立案證書上。

全教總幼教委員會主委楊逸飛說，台灣違法經營幼兒園的案例層出不窮，實在是貽笑國際，簡直是詐騙集團的幫兇，相關法規已經明確規範，補習班不得兼營幼兒園，但是過去早已發現，這是補習班違規最常見的態樣。

王婉諭指出，補習班違法經營幼兒園的情形，並非單一個案，目前全國有1萬7747家補習班，然而各縣市政府負責補習班業務的總人數，僅有52人，平均每個人要稽查340家補習班，兩者根本不成比例。