快訊

17樓維修冷氣掉落砸死等公車女子 警衛發抖曝施工時間「違規」

竹市補習班違法經營幼兒園 母痛心兒疑遭工讀生性暴力

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導

時代力量立委王婉諭今天指控，新竹市某私立幼兒園以另設補習班的方式，違法經營幼兒照顧業務，而且疑似涉及幼兒性暴力事件，呼籲中央政府積極處理業者以補習班立案，偽裝幼兒園違法招生的情形，並且加強地方政府對短期補習班的稽查力道。

王婉諭與新竹市議員蔡惠婷上午偕同被害幼兒家長、全教總幼教委員會在立法院舉行記者會，會中由被害幼兒家長說明事件經過，呼籲中央積極處理業者以補習班立案，但是卻偽裝幼兒園違法招生的情形。

被害幼兒家長說，他們自始至終都認為，孩子就讀的是幼兒園，業者用兩面手法矇騙家長，大家把孩子送到違法經營的場所就讀，直到孩子發生危險，他們才發現被告不具有教保員或幼兒園教師資格，只是一名工讀生。

被害幼兒家長指出，在該名被告離開職務之後，她的孩子才敢說出遭遇，自己在聽聞孩子說法後，心急前去詢問業者，然而業者不但沒有給予協助，還聲稱不清楚被告中文姓名、不知道性平通報流程，甚至以一連串的行為，試圖掩蓋事實。

蔡惠婷說明，該業者過往前科累累，2018年因為違法收托14名嬰幼兒，遭到裁罰6萬元，2個月後又因為違法收托而被裁罰38萬元，有關業者違法經營幼兒園的部分，目前已經遭到新竹市政府裁罰，並且勒令補習班停止招生學齡前幼兒。

蔡惠婷表示，幼兒園的相關法規為「幼兒園及其分班基本設施設備標準」，針對師生比、師資、樓層與面積、設施設備、課程內容及評鑑機制均有明確規範；補習班的規範則為「短期補習班設立及管理準則」，該準則在師生比、師資、樓層與面積及安全設施都寬鬆許多，成為業者規避責任的灰色空間。

蔡惠婷呼籲，教育部應該修正「補習及進修教育法」，增訂補習班招收6歲以下幼兒進行全日托照顧時，在師資、師生比、環境、設施設備及評鑑機制等項目，皆應比照幼照法相關規定，明定其辦理應報直轄市、縣市主管機關核准，並且加註在立案證書上。

全教總幼教委員會主委楊逸飛說，台灣違法經營幼兒園的案例層出不窮，實在是貽笑國際，簡直是詐騙集團的幫兇，相關法規已經明確規範，補習班不得兼營幼兒園，但是過去早已發現，這是補習班違規最常見的態樣。

王婉諭指出，補習班違法經營幼兒園的情形，並非單一個案，目前全國有1萬7747家補習班，然而各縣市政府負責補習班業務的總人數，僅有52人，平均每個人要稽查340家補習班，兩者根本不成比例。

王婉諭呼籲，政府應該積極提升證據保全的可能性，除了研議幼兒園裝設監視器，在司法調查上也要盡可能透過友善被害人的方式，例如落實兒少性侵減少陳述程序、善用司法詢問員角色，進行真相的探求，讓孩子順利說出自己的經驗，提升證詞的可信度。

時代力量立委王婉諭（左二）、新竹市議員蔡惠婷（右二）等人今天會同被害幼兒家長在立法院舉行「正視補習班違法經營幼兒照顧業務亂象」記者會。記者曾學仁／攝影
時代力量立委王婉諭（左二）、新竹市議員蔡惠婷（右二）等人今天會同被害幼兒家長在立法院舉行「正視補習班違法經營幼兒照顧業務亂象」記者會。記者曾學仁／攝影

補習 幼兒園 王婉諭

延伸閱讀

3歲童有秘密哭拒上學 新竹母痛心兒疑遭幼師性暴力

「師對生」占性騷擾樣態1成 立委籲修法增列行為人應受心理治療

影／補習班兼營幼兒園亂象 立委呼籲政府相關單位正視

驚傳補習班老師疑對3歲童性暴力 竹市府：成立調查小組

相關新聞

影／板橋高樓裝修冷氣砸中等公車女大生 同行姊姊目擊CPR救不回妹妹

新北市21歲黃女大生今天下午1時許在板橋區民生路等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時10分宣告不治。警方...

影／天降橫禍 21歲女等公車遭17樓砸落冷氣奪命

新北市21歲黃姓女子今天下午在新北板橋民生路二段旁停等公車時，禍從天降，冷氣室外機不慎掉落，黃女頭部重創，送亞東醫院急救，下午...

獨／勾結代辦業者廉政署搜索高雄3分局 帶回4警調查

廉政署今天上午會同高雄市警局督察室及政風等單位，搜索三民一、三民二及仁武警分局等3個分局，據了解，高雄警方疑涉入勾結代辦業者開立不實罰單，圖利車主，檢廉單位人員已帶回4名員警調查。

17樓維修冷氣掉落砸死等公車女子 警衛發抖曝施工時間「違規」

新北市板橋區民生路二段今天中午發生社區大樓冷氣外機，17樓掉落砸死等公車的黃姓女子。該社區林姓警衛邊發抖邊還原事發後的狀...

21歲女等公車遭冷氣機砸死 新北急赴現場勒令停工

新北市21歲黃姓女子今下午約1點左右，在新埔捷運站2號出口附近公車處等公車時，遭冷氣室外機掉落砸中，頭部重創，醫院稍早宣...

竹市補習班違法經營幼兒園 母痛心兒疑遭工讀生性暴力

時代力量立委王婉諭今天指控，新竹市某私立幼兒園以另設補習班的方式，違法經營幼兒照顧業務，而且疑似涉及幼兒性暴力事件，呼籲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦