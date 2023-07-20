影／板橋高樓裝修冷氣砸死等公車女子 同行姊姊目擊嚇哭喊救人

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聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市21歲黃女今天下午1時許在板橋區民生路等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時10分宣告不治。警方已將冷氣裝修工人李姓男子帶返派出所，要了解事發過程。警詢後將依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市黃姓女子（21歲）今天下午1時許，與家人一起在板橋區民生路公車候車亭等候公車時，無辜遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，當場無呼心跳，同行姊姊也被突如其來的情況嚇得當場哭泣，焦急喊人幫忙搶救。

附近等候公車民眾裡，剛好有3名護理師，見狀立即上前協助實施CPR急救，直到救護車趕抵，才交由消防救護人員接手送往板橋亞東醫院，但經醫護人員急救至下午2時10分仍宣告不治。

據了解，疑似公車候車亭旁大樓17樓有工人正在裝修冷氣機，疑似失手不慎導致冷氣機從高處墜落，直接砸中黃女，警方獲報後，在現場拉起封鎖線，並將冷氣施工人員李姓男子（31歲）帶返回派出所，進一步釐清案發經過情況。

據悉，掉落的窗型冷氣機重約30公斤，從17樓高處落，其重力加速度可達一公噸以上，而據李男陳述，當時剛將冷氣機裝置完畢，沒想到竟然會突然向下掉落，自已當時也嚇壞了，表示會負起一切相關責任。

新北市21歲黃女今天下午1時許在板橋區民生路等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時10分宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市21歲黃女今天下午1時許在板橋區民生路等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時10分宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市21歲黃女今天下午1時許在板橋區民生路等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時10分宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市21歲黃女今天下午1時許在板橋區民生路等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時10分宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市21歲黃女今天下午1時許在板橋區民生路等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時10分宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市21歲黃女今天下午1時許在板橋區民生路等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時10分宣告不治。記者王長鼎／翻攝

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