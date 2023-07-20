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日籍留學生自摔3米山溝警救援 日台交流協會赴警局致謝

聯合報／ 記者曾伯愷、實習記者張珈瑄／新北即時報導

日籍留學生花男，上個月底從新竹騎機車北上遊玩，回程時因導航指示誤騎上新北市五股山區，卻不慎自摔滑落3米深山溝內。蘆洲警方獲報派員到場協助花男脫困，並用牽引繩將機車拉出山溝，隨後由警車護送載送捷運站搭車讓其返家。今天上午由日本台灣交流協會台北事務所領事部主任，代表協會前往蘆洲警分局致謝。

據了解，花姓男子（20歲、日本籍）來台多年目前就讀中華大學應用外語暨智慧商務學士學程3年級。6月底他獨自騎乘一輛機車從新竹北上遊玩，上個月30日傍晚他從北海岸騎車準備返回新竹，依循導航指示卻誤騎至新北市五股山區。

花男當晚約莫8時許，騎經五股區御史路北55線過彎處，因不熟路況，人車直接摔落3米高山溝。造成他肢體些微擦挫傷，他趕緊爬起，撥打110求救。

蘆洲警方獲報立即派員前往，警方沿路開警鳴器、警示燈，並同步電話聯繫花男確認其摔落位置，但因花男不諳中文與英文，雙方溝通有些困難，警方無法清楚辨識花男摔落位置，直到警方見花男從山溝邊坡爬出，趕緊停車下來查看。

警檢視花男僅肢體些微擦挫傷，雙方使用手機翻譯軟件進行溝通，再三確認花男不願就醫，依其指示位置以牽引繩繫綁機車，再用警車動力協助將機車拖引出山溝。因天色已晚已無機車行可協助拖運或維修，警方先在花男手機地圖做記號，並互留聯繫資訊，待後續花男要拖運機車時，再致電請警協助，隨後警車載送花男前往捷運站，讓其搭車返家。

蘆洲警方表示，日本台灣交流協會得知蘆洲警方協助日籍留學生解圍，於今天上午10時許，由日本台灣交流協會台北事務所領事部主任神谷紳，代表日本台灣交流協會親赴蘆洲警分局致謝，現場由分局長林詮峰親自接待。過程中，神谷領事官一再感謝員警對日籍在台學子關懷與照顧外，還特別致贈紀念品予蘆洲分局，展示台日雙方友好一面。

日籍留學生騎機車在新北市五股山區自摔，人車衝落3米深山溝，警方前往救援。記者曾伯愷／翻攝
日籍留學生騎機車在新北市五股山區自摔，人車衝落3米深山溝，警方前往救援。記者曾伯愷／翻攝
日籍留學生騎機車在新北市五股山區自摔，人車衝落3米深山溝，警方前往救援。記者曾伯愷／翻攝
日籍留學生騎機車在新北市五股山區自摔，人車衝落3米深山溝，警方前往救援。記者曾伯愷／翻攝
日籍留學生騎機車在新北市五股山區自摔，人車衝落3米深山溝，警方前往救援。記者曾伯愷／翻攝
日籍留學生騎機車在新北市五股山區自摔，人車衝落3米深山溝，警方前往救援。記者曾伯愷／翻攝
為感謝蘆洲分局協助日籍留學生，今天上午日本台灣交流協會台北事務所領事部主任神谷紳前往警分局致謝。記者曾伯愷／翻攝
為感謝蘆洲分局協助日籍留學生，今天上午日本台灣交流協會台北事務所領事部主任神谷紳前往警分局致謝。記者曾伯愷／翻攝
為感謝蘆洲分局協助日籍留學生，今天上午日本台灣交流協會台北事務所領事部主任神谷紳前往警分局致謝。記者曾伯愷／翻攝
為感謝蘆洲分局協助日籍留學生，今天上午日本台灣交流協會台北事務所領事部主任神谷紳前往警分局致謝。記者曾伯愷／翻攝

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