日籍留學生自摔3米山溝警救援 日台交流協會赴警局致謝
日籍留學生花男，上個月底從新竹騎機車北上遊玩，回程時因導航指示誤騎上新北市五股山區，卻不慎自摔滑落3米深山溝內。蘆洲警方獲報派員到場協助花男脫困，並用牽引繩將機車拉出山溝，隨後由警車護送載送捷運站搭車讓其返家。今天上午由日本台灣交流協會台北事務所領事部主任，代表協會前往蘆洲警分局致謝。
據了解，花姓男子（20歲、日本籍）來台多年目前就讀中華大學應用外語暨智慧商務學士學程3年級。6月底他獨自騎乘一輛機車從新竹北上遊玩，上個月30日傍晚他從北海岸騎車準備返回新竹，依循導航指示卻誤騎至新北市五股山區。
花男當晚約莫8時許，騎經五股區御史路北55線過彎處，因不熟路況，人車直接摔落3米高山溝。造成他肢體些微擦挫傷，他趕緊爬起，撥打110求救。
蘆洲警方獲報立即派員前往，警方沿路開警鳴器、警示燈，並同步電話聯繫花男確認其摔落位置，但因花男不諳中文與英文，雙方溝通有些困難，警方無法清楚辨識花男摔落位置，直到警方見花男從山溝邊坡爬出，趕緊停車下來查看。
警檢視花男僅肢體些微擦挫傷，雙方使用手機翻譯軟件進行溝通，再三確認花男不願就醫，依其指示位置以牽引繩繫綁機車，再用警車動力協助將機車拖引出山溝。因天色已晚已無機車行可協助拖運或維修，警方先在花男手機地圖做記號，並互留聯繫資訊，待後續花男要拖運機車時，再致電請警協助，隨後警車載送花男前往捷運站，讓其搭車返家。
蘆洲警方表示，日本台灣交流協會得知蘆洲警方協助日籍留學生解圍，於今天上午10時許，由日本台灣交流協會台北事務所領事部主任神谷紳，代表日本台灣交流協會親赴蘆洲警分局致謝，現場由分局長林詮峰親自接待。過程中，神谷領事官一再感謝員警對日籍在台學子關懷與照顧外，還特別致贈紀念品予蘆洲分局，展示台日雙方友好一面。
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