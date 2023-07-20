影／天降橫禍 板橋女等公車 冷氣17樓落下砸頭命危
新北市黃姓女子今天中午在板橋區民生路公車候車亭等候公車時，無辜遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，命危送醫搶救中。
新北市消防局今天下午1時11分獲報，板橋區民生路2段路邊公車候車亭發生意外，救護人車到場，發現在路旁等候公車的黃姓女子（21歲）頭部受傷，傷勢十分嚴重，送往亞東醫院急救，情況並不樂觀。
據了解，疑似公車候車亭旁大樓17樓有工人正在裝修冷氣機，疑似失手不慎導致冷氣機從高處墜落，砸中黃女，警方獲報後，在現場先將施工人員李姓男子帶返回派出所，正在進一步釐清案發經過情況。
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