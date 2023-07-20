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淡水魚人碼頭驚傳女子落海 海巡救起送醫警釐清原因

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天上午陳姓女子因感情問題，當著友人面前從新北市淡水碼頭墜落，海巡人員發現立即下船艇救溺，陳女救起檢視沒有外傷、意識清楚，旋即通知警、消到場協助送醫急救，所幸沒有大礙。至於確切落水原因，有待警方後續調查釐清。

據了解，陳姓女子（44歲）因感情問題情緒不穩，今天上午在男性友人陪伴下，來到新北市淡水漁人碼頭散心。孰料，陳女竟趁友人沒注意時，從近二樓高木棧道往下墜落，載浮於淡水河上。

海巡人員發現立即下船艇將落水陳女救起，同步通知警、消派員趕抵，經檢視陳女身體沒有外傷、意識清楚，緊急送醫急救幸無大礙。警方協助自殺防治通報，並給予安撫勸慰，確切原因則待後續了解釐清。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

新北市陳姓女子墜海，海巡人員協助將人救起，所幸送醫沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
新北市陳姓女子墜海，海巡人員協助將人救起，所幸送醫沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝

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