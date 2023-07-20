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男扮幣商幫詐團洗錢 住處仿精品專櫃陳列90只愛馬仕、LV名牌包

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄余姓男子為首的洗錢集團，以虛擬貨幣買賣公司當掩護，涉嫌幫詐騙集團洗錢，從去年8月起，經手金流超過2.8億元，余男自稱獲利1400萬元，但他名下多達3棟透天房產，還有雙B名車，住處還有90只愛馬仕、LV名牌包，名下資產粗估逾7000萬，與獲利不成比例，檢警不排除他隱匿其他犯行，擴大偵辦中。

刑事局南部打擊犯罪中心偵辦詐騙集團案，詐團成員自稱「富華投信、MAXWAY投信」等投資機構，請被害人下載投資APP後入金，結果轉入詐團指定帳戶後，卻無法領取投資獲利，才知道遇上詐騙，粗估從去年8月迄今，已有19人掉入陷阱。

警方清查金融帳戶，發現詐團與余男為首的洗錢集團合作，余成立空頭公司，經營虛擬貨幣買賣，若詐團收到被害人款項，隨即轉交余男兌現成泰達幣，再以虛擬貨幣形式轉回給詐團，余則兌換收取手續費。

檢警掌握余男等人模式後，今年5月、6月發動搜索，分別赴余男公司據點、住處逮人，其中在前鎮區一棟透天豪宅，發現余比照精品專櫃陳設，在屋內設置玻璃櫃擺放收藏的珍貴名牌包，警方清出90只愛馬仕、LV名牌包及價值18萬餘元的金塊。

檢警調查，年約40歲的余男，名下有3棟透天房產，還有5輛轎車，其中兩輛為BMW、Audi等名車，連同搜索出的331萬元現金等動產、不動產，其名下資產價值超過7000萬元，至於名牌包用途，余則辯稱是收藏興趣。

據了解，余男自稱幣商，但名下資產價值與其收取的手續費不成正比，懷疑他另替不同詐團利用泰達幣匯兌洗錢，且隱匿部分不法金流，全案經檢方訊問後，余及其他4名共犯聲押獲准，另5名公司員工各交保、請回，全案朝違反洗錢防制法等罪，擴大偵辦中。

余男比照精品專櫃陳設，在屋內設置玻璃櫃擺放收藏的珍貴名牌包，全被警方查扣。記者張議晨/翻攝
余男比照精品專櫃陳設，在屋內設置玻璃櫃擺放收藏的珍貴名牌包，全被警方查扣。記者張議晨/翻攝
余姓男子利用泰達幣幫詐團洗錢，檢方訊後聲押獲准。記者張議晨/翻攝
余姓男子利用泰達幣幫詐團洗錢，檢方訊後聲押獲准。記者張議晨/翻攝
余男比照精品專櫃陳設，在屋內設置玻璃櫃擺放收藏的珍貴名牌包，全被警方查扣。記者張議晨/翻攝
余男比照精品專櫃陳設，在屋內設置玻璃櫃擺放收藏的珍貴名牌包，全被警方查扣。記者張議晨/翻攝

洗錢 詐騙集團

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