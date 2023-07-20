痛！小一童生殖器都瘀傷 繼父持掃把衣架對子施暴判刑

嘉義市小一男童被學校老師發現全身傷痕累累，立即啟動校安通報，向法院聲請保護安置；檢警調查，男童繼父以偷竊、說謊為由，涉嫌以掃把、衣架以及拳頭對男童施暴，造成雙下眼瞼瘀血、全身傷痕，甚至生殖器也出現瘀傷。嘉義地方法院依成年人對兒童犯傷害罪，判這名繼父有期徒刑4月。可上訴。

據了解，男童出生後由外祖父母照顧教養，2022年8月1日即將就讀小學的時候，母親接回與男童繼父同住，繼父經常以竊盜及說謊為由管教男童，今年1月25日、2月9日上午及下午某時許，涉嫌持掃把、衣架及以拳頭等方式毆打男童，造成男童多處受傷。

包括有左額頭圓形傷口、雙下眼瞼瘀血、臉頰挫傷、左肩抓傷、右肩陳舊傷口、胸廓擦挫傷、腹部挫傷、後背挫傷疑似棍棒傷、左、右臀挫傷、左、右上臂瘀傷、雙大腿疑似指甲痕、瘀傷及疑似棍棒傷、雙下肢多處瘀傷、生殖器瘀傷等傷害。男童就讀的學校老師發現有異，今年2月14日向嘉義市政府通報，並由市府向嘉義地方法院聲請保護安置。

檢方依犯刑法第277條第1項的傷害罪嫌，又是成年人故意對兒童犯傷害罪，依兒童及少年福利與權益保障法同法第112條規定，要求法院加重其刑2分之1。

法院審理時，繼父經傳喚未出庭，但已在安置裁定審理程序中坦白承認、情節相符，有安置裁定、通常保護令、家庭暴力驗傷診斷書、醫院出具的兒少疏忽及身體虐愛通報表、被害兒童傷勢照片等佐證。法院合議庭裁定簡易判決處刑成年人對兒童犯傷害罪，處有期徒刑4月。可上訴。

嘉義市社會處長李思賢表示，今年寒假結束要開學時，就讀小一的男童第一天就沒來，然後隔天又要繼續請假，學校老師很有敏感度，要求家長隔天一定要把小朋友帶來，老師看到滿身是傷的小朋友心痛不捨又難過，立刻啟動校安通報，同時也通報社會處。社會處啟動緊急保護安置，因為只有3天，即向法院申請繼續安置，每次有3個月的時間，可以延長。