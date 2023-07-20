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影／前車讓行人 後車煞不住...下秒他違停斑馬線險撞人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

日前有網友上傳一段行車紀錄器畫面，他在斑馬線前停讓行人先行，不料後方一輛機車疑未保持安全車距，從後急切往前直衝，直接違停在斑馬線上，轉頭狠瞪停等的他，影片一出引發網友熱議。林口警方表示，尚未接獲民眾檢舉，檢視影像內容違規事實明確，但影像時間疑未校正，無法確認違規時間，遂不予製單舉發。

為擺脫行人地獄罵名，今年6月30日交通新法上路，駕駛人未停讓行人先通過行人穿越道，最高可開處6000元罰鍰。不過新法上路，各地仍有民眾因搶快而未禮讓行人先行，遭到警方開單舉發。

有一名網友日前透過臉書社群《重機車友-各區路況天氣、資訊分享中心》以「禮讓行人及行人穿越道前方違停」上傳一段影片，內容是一名女騎士騎機車經過新北市林口區某條巷弄，見前方一輛車停等在行人穿越道前，禮讓行人先行。女騎士疑未與前車保持安全車距，先是急切向右朝著前方續衝。

原本要穿過行人穿越道的行人驚見，趕緊往後急退一步避免遭撞，只不過下一秒騎士竟直接違停在行人穿越道上，轉頭瞪著停讓的車輛駕駛。

影片一出引起網友熱議，有網友留言說「這類人通常要紅單寄到家或是撞到人才會知道什麼是違規」「他壓根兒都不會想到要禮讓行人的事情」「路口不減速的壞習慣」、「後車完全沒在看路況」、「一堆馬路精蟲，只知道往前衝，不會注意車前狀況」也有網友替騎士抱屈說「你要讓你就不能提前減速嗎...」、「汽車擋住視線」、「禮讓行人的車禍會越來越多」等話。

對此，林口警分局忠孝派出所所長許哲源表示，有關民眾檢舉交通違規時，檢附影像之時間、地點、車牌及違規事實，如符合構成要件，本分局將予以舉發。另交通違規時間終了後超過七日檢舉，不予製單舉發。

警方呼籲，交通新制將於今年6月30日上路，駕駛行經行人穿越道時汽車前懸、機車前輪應禁入行人穿越道，且距離行人穿越道行徑小於三公尺，應停讓行人優先通過，否則將可處新台幣1200以上、6000元以下罰鍰，致人受傷死亡罰鍰加倍，並吊扣或吊銷駕照。警方將加強取締，以維護用路人安全。

騎士未停讓行人先行引發網友熱議。圖／臉書《重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心》
騎士未停讓行人先行引發網友熱議。圖／臉書《重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心》
騎士未停讓行人先行引發網友熱議。圖／臉書《重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心》
騎士未停讓行人先行引發網友熱議。圖／臉書《重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心》

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