水泥預拌車桃園翻覆 水泥洩一地交通壅塞司機受傷
桃園市蘆竹區南青路今天上午傳水泥預拌車翻覆，事故造成南青路、富國路口交通受阻，所幸僅預拌車陳姓駕駛1人受傷，經治療後無大礙，現場也載12時30分許恢復順暢。
警方調查，陳男（28歲）今天上午11時許開車準備前往中壢卸貨，行經南青路、富國路口時，疑似為了閃避前方車輛而緊急剎車，結果自己的車重心不穩，失控翻覆。
事發當下，預拌車的水泥洩一地，其他汽機車見狀紛紛繞道，事故造成當地交通短暫壅塞。警方後來找來2輛起重機將預拌車吊起拖離，並將現場水泥清除乾淨，當地交通才恢復順暢。
警方表示，陳男經員警酒測，其酒測值為每公升0毫克，雖未發現酒測情事，但還是呼籲民眾開車應注意車前狀況，行經路口時也應減速慢行。
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