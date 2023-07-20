快訊

「走入白宮說」言論惹議…美要求賴清德說明爭議言論？美智庫：絕非空穴來風

好萊塢明星無法忍受資方這些作為？他分析罷工關鍵原因

李玟二姊突率律師現身警局！開口吐露原因令人心疼

水泥預拌車桃園翻覆 水泥洩一地交通壅塞司機受傷

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市蘆竹區南青路今天上午傳水泥預拌車翻覆，事故造成南青路、富國路口交通受阻，所幸僅預拌車陳姓駕駛1人受傷，經治療後無大礙，現場也載12時30分許恢復順暢。

警方調查，陳男（28歲）今天上午11時許開車準備前往中壢卸貨，行經南青路、富國路口時，疑似為了閃避前方車輛而緊急剎車，結果自己的車重心不穩，失控翻覆。

事發當下，預拌車的水泥洩一地，其他汽機車見狀紛紛繞道，事故造成當地交通短暫壅塞。警方後來找來2輛起重機將預拌車吊起拖離，並將現場水泥清除乾淨，當地交通才恢復順暢。

警方表示，陳男經員警酒測，其酒測值為每公升0毫克，雖未發現酒測情事，但還是呼籲民眾開車應注意車前狀況，行經路口時也應減速慢行。

陳姓男子駕駛的水泥預拌車在桃園市蘆竹區南青路翻覆，車上水泥洩一地，一度造成交通壅塞。記者陳俊智／翻攝
陳姓男子駕駛的水泥預拌車在桃園市蘆竹區南青路翻覆，車上水泥洩一地，一度造成交通壅塞。記者陳俊智／翻攝
陳姓男子駕駛的水泥預拌車在桃園市蘆竹區南青路翻覆，車上水泥洩一地，一度造成交通壅塞。記者陳俊智／翻攝
陳姓男子駕駛的水泥預拌車在桃園市蘆竹區南青路翻覆，車上水泥洩一地，一度造成交通壅塞。記者陳俊智／翻攝
陳姓男子駕駛的水泥預拌車在桃園市蘆竹區南青路翻覆，車上水泥洩一地，一度造成交通壅塞。記者陳俊智／翻攝
陳姓男子駕駛的水泥預拌車在桃園市蘆竹區南青路翻覆，車上水泥洩一地，一度造成交通壅塞。記者陳俊智／翻攝
陳姓男子駕駛的水泥預拌車在桃園市蘆竹區南青路翻覆，車上水泥洩一地，一度造成交通壅塞。記者陳俊智／翻攝
陳姓男子駕駛的水泥預拌車在桃園市蘆竹區南青路翻覆，車上水泥洩一地，一度造成交通壅塞。記者陳俊智／翻攝

延伸閱讀

午後對流旺盛 新北桃園等14縣市防大雨

桃園敏盛再生醫學暨疼痛治療中心揭牌 專科團隊護健康

防登革熱 桃園首次加碼獎勵確診者主動通報可獲2千元

桃園復興山區凌晨雨後邊坡落石阻路 市府緊急清除搶通

相關新聞

獨／疑勾結代辦業者廉政署搜索高雄3分局 帶回3警調查

廉政署今天上午會同高雄市警局督察室及政風等單位，搜索三民一、三民二及仁武警分局等3個分局，據了解，高雄警方疑涉入勾結代辦...

憾！ 塔塔加健行失蹤登山客 阿里山鄉石水山百米峭壁尋獲

59歲曾姓男子16日隨團86人到玉山國家公園「塔塔加三山」的鹿林前山健行，不明原因脫隊走失，嘉義縣消防局17日接指揮權轉...

台鐵區間車固定時間地點出現性騷慣犯 女網友：他用下體頂屁股

有民眾昨天在網路論壇Dcard發文稱，自己碰上「區間車上的變態慣犯」，內文提到這名變態有固定的上車時間、地點，足足遇到這...

高雄驚見女優三上悠亞逛大街 「老司機」背她上路引關注

日本知名女優三上悠亞將在8月到訪台灣參加活動，沒想到人還沒到，就有人急著帶她出遊，有網友在臉書上貼出一張照片，只見照片中...

影／落網了！4嫌扮警擄高雄少年丟包台中山區 逃6天竟躲這兩處

高雄岡山日前16歲黃姓少年當街被假刑警強押上車，隨後載往台中和平山區丟包，經警方多日查緝，終於分別在新北、澎湖等地將蒙姓...

痛！小一童生殖器都瘀傷 繼父持掃把衣架對子施暴判刑

嘉義市小一男童被學校老師發現全身傷痕累累，立即啟動校安通報，向法院聲請保護安置；檢警調查，男童繼父以偷竊、說謊為由，涉嫌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦