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台南6旬夫妻車禍喪命 目擊者：下車想救人已來不及

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南官田上午發生的離奇自撞車禍，據警方初步調查，死者疑是家住麻豆的6旬李姓夫妻，由於家屬都在外地，目前正循線通知前來指認，轎車自撞時，零件四散、爆炸起火，擋風玻璃噴飛，撞到前方滿載稻穀的大貨車，貨車司機趕緊停車，拿起車上滅火器想救人，沒想到又二度爆炸，目擊的過路民眾也嚇呆。

大貨車駕駛指出，當時有兩部貨車收完稻穀，從東西庄交流道上台84線，要前往碾米廠交貨，突然後方轟隆一聲，感受到有物品撞擊到貨車後方，他從後照鏡發現後方車輛起火燃燒，他趕緊臨停報案，拿起滅火器想要救火，但火勢猛烈，又傳出爆炸聲，他也不敢靠近。

蘇姓目擊者說，他跟老婆開車經過，就看到事故轎車從對向車道偏移，瞬間就撞上分隔島、水泥護欄後起火燃燒，很快就成為一團火球，想要救人已經來不及。

由於轎車已經燒成廢鐵，警方根據路口監視器查到車牌，以車追人，發現車籍登記在外地，發現目前車輛是在李姓夫妻女兒名下，但平時作為李姓夫妻代步車輛，且住處無人在家，已經通知家屬從外地趕來指認，以確認身分。

轎車自撞後起火燃燒，死者疑似是家住麻豆的李姓6旬夫妻。記者莊曜聰／攝影
轎車自撞後起火燃燒，死者疑似是家住麻豆的李姓6旬夫妻。記者莊曜聰／攝影
台南官田上午發生離奇車禍釀2死，轎車自撞後起火燃燒。圖／民眾提供
台南官田上午發生離奇車禍釀2死，轎車自撞後起火燃燒。圖／民眾提供

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