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19歲女失戀求復合爆哭 警察姊姊跪坐安慰1小時
台中市龍井區一名19歲女子因剛失戀，想出門找男友求復合，父母勸不住，打電話求助警方。台中市警局烏日分局犁份派出所員警到場後，女子抱著女警葉若均嚎啕大哭，葉若均見狀跪坐在地，苦勸女子近1小個才讓女子平復心情，令父母感激不已。
警方調查，這名19歲女子日前因與男友分手心情不好，想出門找男友求復合，父母擔心她受到傷害，不肯讓她外出，但女子說什麼都要出去，父母無奈，只好打電話向警方求助。烏日警分局犁份派出所獲報，派出員警葉若均、男警林意智前往處理。
2名員警到達現場後，細心詢問女子狀況，讓女子壓抑已久情緒一次潰堤，抱著葉若均嚎啕大哭。葉若均十分有耐心，跪坐在女子旁邊聽她抱怨，吐露心中苦水，還安慰女子「就算失戀也要將生活過好，把自己活得漂亮！」苦勸近1個小時，成功的讓女子情緒緩和下來。女子平復心情後，回到房間休息，女子父母才如釋重負。
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