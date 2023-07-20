快訊

「走入白宮說」言論惹議…美要求賴清德說明爭議言論？美智庫：絕非空穴來風

好萊塢明星無法忍受資方這些作為？他分析罷工關鍵原因

李玟二姊突率律師現身警局！開口吐露原因令人心疼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

19歲女失戀求復合爆哭 警察姊姊跪坐安慰1小時

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市龍井區一名19歲女子因剛失戀，想出門找男友求復合，父母勸不住，打電話求助警方。台中市警局烏日分局犁份派出所員警到場後，女子抱著女警葉若均嚎啕大哭，葉若均見狀跪坐在地，苦勸女子近1小個才讓女子平復心情，令父母感激不已。

警方調查，這名19歲女子日前因與男友分手心情不好，想出門找男友求復合，父母擔心她受到傷害，不肯讓她外出，但女子說什麼都要出去，父母無奈，只好打電話向警方求助。烏日警分局犁份派出所獲報，派出員警葉若均、男警林意智前往處理。

2名員警到達現場後，細心詢問女子狀況，讓女子壓抑已久情緒一次潰堤，抱著葉若均嚎啕大哭。葉若均十分有耐心，跪坐在女子旁邊聽她抱怨，吐露心中苦水，還安慰女子「就算失戀也要將生活過好，把自己活得漂亮！」苦勸近1個小時，成功的讓女子情緒緩和下來。女子平復心情後，回到房間休息，女子父母才如釋重負。

女警葉若均跪坐地上，苦勸女子近1個小時，才讓她情緒穩定，不再堅持出門找男友復合。圖／民眾提供
女警葉若均跪坐地上，苦勸女子近1個小時，才讓她情緒穩定，不再堅持出門找男友復合。圖／民眾提供
女警葉若均跪坐地上，苦勸女子近1個小時，才讓她情緒穩定，不再堅持出門找男友復合。圖／民眾提供
女警葉若均跪坐地上，苦勸女子近1個小時，才讓她情緒穩定，不再堅持出門找男友復合。圖／民眾提供

延伸閱讀

單身不想過世後讓手足「繼承房屋」 網建議：找銀行辦1業務

7歲女兒脖子有咬痕 揭出鄰居大叔性侵惡行

姨丈藉故洗澡裸抱強吻少女 被告還辯只是在玩

認對父母「加工自殺」市川猿之助可能免坐牢原因曝光！

相關新聞

獨／疑勾結代辦業者廉政署搜索高雄3分局 帶回3警調查

廉政署今天上午會同高雄市警局督察室及政風等單位，搜索三民一、三民二及仁武警分局等3個分局，據了解，高雄警方疑涉入勾結代辦...

憾！ 塔塔加健行失蹤登山客 阿里山鄉石水山百米峭壁尋獲

59歲曾姓男子16日隨團86人到玉山國家公園「塔塔加三山」的鹿林前山健行，不明原因脫隊走失，嘉義縣消防局17日接指揮權轉...

台鐵區間車固定時間地點出現性騷慣犯 女網友：他用下體頂屁股

有民眾昨天在網路論壇Dcard發文稱，自己碰上「區間車上的變態慣犯」，內文提到這名變態有固定的上車時間、地點，足足遇到這...

高雄驚見女優三上悠亞逛大街 「老司機」背她上路引關注

日本知名女優三上悠亞將在8月到訪台灣參加活動，沒想到人還沒到，就有人急著帶她出遊，有網友在臉書上貼出一張照片，只見照片中...

影／落網了！4嫌扮警擄高雄少年丟包台中山區 逃6天竟躲這兩處

高雄岡山日前16歲黃姓少年當街被假刑警強押上車，隨後載往台中和平山區丟包，經警方多日查緝，終於分別在新北、澎湖等地將蒙姓...

男扮幣商幫詐團洗錢 住處仿精品專櫃陳列90只愛馬仕、LV名牌包

高雄余姓男子為首的洗錢集團，以虛擬貨幣買賣公司當掩護，涉嫌幫詐騙集團洗錢，從去年8月起，經手金流超過2.8億元，余男自稱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦