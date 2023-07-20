19歲女失戀求復合爆哭 警察姊姊跪坐安慰1小時

台中市龍井區一名19歲女子因剛失戀，想出門找男友求復合，父母勸不住，打電話求助警方。台中市警局烏日分局犁份派出所員警到場後，女子抱著女警葉若均嚎啕大哭，葉若均見狀跪坐在地，苦勸女子近1小個才讓女子平復心情，令父母感激不已。

警方調查，這名19歲女子日前因與男友分手心情不好，想出門找男友求復合，父母擔心她受到傷害，不肯讓她外出，但女子說什麼都要出去，父母無奈，只好打電話向警方求助。烏日警分局犁份派出所獲報，派出員警葉若均、男警林意智前往處理。