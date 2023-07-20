聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市松山工地工人2米高處墜落 大腿遭鋼筋刺穿送醫
台北市松山區慶城街一處工地中午時分發生意外，一名工人從高處墜落地下2樓，右大腿遭鋼筋刺穿，意識清楚，救護人員已將其送醫，目前仍治療當中。
台北市消防局表示，今早11時27分獲報，慶城街有45號工地有人受傷，救護人員到場發現年約50歲的男性工人倒臥地下2樓，現場人員稱其是在施工時不慎從2公尺高處墜落，男子右大腿當場遭鋼筋刺穿，所幸意識仍清楚，截斷鋼筋後送已往馬偕醫院治療，詳細事發原因及經過有待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言