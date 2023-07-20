北市松山工地工人2米高處墜落 大腿遭鋼筋刺穿送醫

台北市松山區慶城街一處工地中午時分發生意外，一名工人從高處墜落地下2樓，右大腿遭鋼筋刺穿，意識清楚，救護人員已將其送醫，目前仍治療當中。

台北市消防局表示，今早11時27分獲報，慶城街有45號工地有人受傷，救護人員到場發現年約50歲的男性工人倒臥地下2樓，現場人員稱其是在施工時不慎從2公尺高處墜落，男子右大腿當場遭鋼筋刺穿，所幸意識仍清楚，截斷鋼筋後送已往馬偕醫院治療，詳細事發原因及經過有待釐清。 男子右大腿遭鋼筋刺穿，已送醫治療。記者李隆揆／翻攝