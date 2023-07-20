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台中鋸樹施工出包 枝幹砸爛2支紅路燈桿害交通打結
台中市政府建設局外包廠商今上午修剪樹枝時，過程疑施工不當造成鋸斷樹幹下墜時當場壓垮2支號誌桿，造成北區民權路段一帶路口紅綠燈停擺，所幸無人受傷，轄區警方獲報到場交管，目前民權路段自中華西街至原子街單向管制中。
台中第2分局表示，今天早上9點多獲報民權路、原子街路口有路樹倒塌，警方到場發現當時是台中市政府建設局配合的廠商正在修剪樹木，但疑似施工過程不當，加上老樹過大等因素，人員鋸剪過程有部分枝幹斷裂當場砸中2支號誌桿。
警方指出，因號誌桿毀損現場路口紅綠燈停擺，包括電線桿、樹枝也橫倒路面，造成沿途交通受阻壅塞，所幸當時沒有人員受傷或車輛遭波及。
警方表示，目前民權路段從中華西街至原子街間，均以擺放圓錐單向管制，派員在場疏導交通，而現場號誌、路燈受損狀況，同時通報交通局、建設局到場，並待地面樹木清理完畢恢復通行。
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