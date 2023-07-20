台鐵區間車固定時間地點出現性騷慣犯 女網友：他用下體頂屁股

有民眾昨天在網路論壇Dcard發文稱，自己碰上「區間車上的變態慣犯」，內文提到這名變態有固定的上車時間、地點，足足遇到這名變態5次，更指控他的變態手法是「用下體一直頂你的屁股」。對此，鐵路警察局指出，昨天已接獲該名民眾報案，積極偵辦中。

有民眾在網路論壇Dcard以「區間車上的變態慣犯」為標題發文，指出遇到一名變態共5次，從4月就遇過他了，指控他趁火車尖峰時段人擠人時，一直用下體頂別人的屁股，「出沒時間、地點是新竹到基隆的區間車，固定早上7:58鶯歌上車，9號車廂，在台北站下車，轉乘捷運藍線往南港」，在內文還附上多張「這名變態的長相」。