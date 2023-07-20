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台鐵區間車固定時間地點出現性騷慣犯 女網友：他用下體頂屁股

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有民眾昨天在網路論壇Dcard發文稱，自己碰上「區間車上的變態慣犯」，內文提到這名變態有固定的上車時間、地點，足足遇到這名變態5次，更指控他的變態手法是「用下體一直頂你的屁股」。對此，鐵路警察局指出，昨天已接獲該名民眾報案，積極偵辦中。

有民眾在網路論壇Dcard以「區間車上的變態慣犯」為標題發文，指出遇到一名變態共5次，從4月就遇過他了，指控他趁火車尖峰時段人擠人時，一直用下體頂別人的屁股，「出沒時間、地點是新竹到基隆的區間車，固定早上7:58鶯歌上車，9號車廂，在台北站下車，轉乘捷運藍線往南港」，在內文還附上多張「這名變態的長相」。

鐵路警察局表示，昨天接獲該名網友提告性騷擾及跟蹤騷擾防制法，目前依規定受理並積極偵辦中，也強調鐵路警察局積極保障婦幼安全，除了在上下班尖峰時段指派警力加強編排護車及站區月台守望勤務外，也會針對性騷擾虞慣犯進行列管，防制案件發生。

有網友在網路論壇Dcard發文稱，自己在台鐵遇到同樣一名性騷變態共5次，鐵路警察局指出，已經接獲該民眾報案，積極偵辦中；圖為台鐵示意圖。記者許正宏／攝影
有網友在網路論壇Dcard發文稱，自己在台鐵遇到同樣一名性騷變態共5次，鐵路警察局指出，已經接獲該民眾報案，積極偵辦中；圖為台鐵示意圖。記者許正宏／攝影

性騷擾

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