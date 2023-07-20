誰持槍打反光鏡？豐年機場漢光演習近 道路反光鏡彈痕多
台東豐年機場附近道路反光鏡，近日民眾反映疑遭空氣槍射擊，彈痕累累，由於適逢漢光演習，空軍將於25日舉行軍機起降整補操演。警方不敢大意，將積極揪出槍手外，也加派巡邏密度。
警方表示，經現場勘驗，遭射擊的道路反光鏡，疑似空氣槍所使用的BB彈或鋼珠彈，目前已知有數面反光鏡遭破壞，已調閱附近監視器進行過濾，同時加派警力巡邏，維護機場周遭安全。
豐年機場外圍山西路二段，近日有民眾發現道路一整排反光鏡，鏡面不是一顆顆凹陷，就是被射穿，明顯遭人故意射擊破壞，居民並表示反光鏡才換過沒多久，又被人破壞，實在太可惡。
由於豐年機場首度被國軍徵用作為今年漢光39號演習，軍機起降整補操演，機場外圍發生反光鏡遭射擊，引起警方高度重視，避免影響演習，機場外圍道路將實施盤查可疑人車，遏制不法。
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