影／現世報？ 他逛街無故遭毆 施暴者身份逆轉竟是「被害者」

雲林一名吳姓男子昨晚在虎尾街上遭人痛毆，造成頭部右側撕裂傷，施暴的蔡姓男子稱吳竊取他的財物，冤家路窄遇上了，一氣之下才會出手，一旁友人鼓噪後也加入戰局，警方獲報趕抵先將吳男送醫，帶回涉案7人，詢後全案移送法辦。

據悉，蔡男日前疑似遭到吳男竊取機車上的財物，懷恨在心，昨天跟一票好友在虎尾中正路附近逛街，行經鐵道旁時，其中一人眼尖撇見吳姓男子路過，眾人騎機車堵人，蔡、吳一言不合出拳互毆，雙雙掛彩，蔡的友人見狀不甘示弱也加入混戰，現場一片吵雜，引起路人注目，有人機警報案處理。

警方到場後發現吳男頭部有傷，先行戒護送醫救治，現場其他人則被帶回警局釐清案情；蔡男向警方供稱，因不滿吳男偷東西才會出手洩憤，沒想到同行友人也因此涉案，當中還有未成年少年，警方詢後查扣1頂安全帽、1根塑膠條等作案工具，並依妨害秩序、傷害及少年事件處理法等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。