聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／現世報？ 他逛街無故遭毆 施暴者身份逆轉竟是「被害者」
雲林一名吳姓男子昨晚在虎尾街上遭人痛毆，造成頭部右側撕裂傷，施暴的蔡姓男子稱吳竊取他的財物，冤家路窄遇上了，一氣之下才會出手，一旁友人鼓噪後也加入戰局，警方獲報趕抵先將吳男送醫，帶回涉案7人，詢後全案移送法辦。
據悉，蔡男日前疑似遭到吳男竊取機車上的財物，懷恨在心，昨天跟一票好友在虎尾中正路附近逛街，行經鐵道旁時，其中一人眼尖撇見吳姓男子路過，眾人騎機車堵人，蔡、吳一言不合出拳互毆，雙雙掛彩，蔡的友人見狀不甘示弱也加入混戰，現場一片吵雜，引起路人注目，有人機警報案處理。
警方到場後發現吳男頭部有傷，先行戒護送醫救治，現場其他人則被帶回警局釐清案情；蔡男向警方供稱，因不滿吳男偷東西才會出手洩憤，沒想到同行友人也因此涉案，當中還有未成年少年，警方詢後查扣1頂安全帽、1根塑膠條等作案工具，並依妨害秩序、傷害及少年事件處理法等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。
對此虎尾警分局指出，根據刑法在公共場所或公眾得出入場所聚集3人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，最高處1年以下有期徒刑、拘役，或10萬元以下罰金；首謀及下手實施者處6月至5年有期徒刑，意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品加重其刑至二分之一，或依社會秩序維護法，最高處1萬8000元罰鍰，呼籲有糾紛應循正當法律途徑解決，勿動用私刑手段處理，以免觸法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言