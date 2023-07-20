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登奇萊失聯3天女山友找到了！生命穩定花消增援救助

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一名鄭姓女山友隨登山隊攀奇萊東稜，疑似腳程較慢脫隊，在磐石西峰一帶失聯。花蓮縣消防局、空勤總隊花蓮駐地連日出動在山區搜索，今天傳回好消息，上午近11時已接觸到她，生命徵象穩定，因山區天候不佳，將視天氣狀況決定是否吊掛下山。

47歲鄭姓女山友參加的登山隊共8人，15日從奇萊登山口入山，預計今天從岳王亭下山。鄭女因落後脫隊，17日上午8時最後一次和領隊通聯，當時判斷鄭女位置在磐石西峰，兩人相約在月形池會合，但領隊到晚間9時30分都沒有看到她，擔心出狀況，通報花蓮縣消防局求援。

花蓮縣消防局17日晚間10時許獲報，隔天一早就出動5人搜救隊伍，搭乘空勤直升機上山，與領隊在月形池會合，並在月形池到磐石西峰路段來回搜索，空勤直升機連日也出動進行空中偵察，有如大海撈針，但均沒有收穫；期間救難人員多次撥打鄭女手機也不通，消防局還透過太魯閣國家公園管理處，詢問當天攀登奇萊東稜的山友是否看過鄭女，也沒有回音。

花蓮縣消防局第一大隊大隊長吳佳奇說，昨天下午4時許終於聯繫上鄭女，取得她的座標位置，今天一早增派10名人力，由空勤直升機送到磐石西峰，針對熱區擴大搜索，在座標位置的在步道下切600公尺處找到她，生命徵象穩定，因現場地形無法吊掛，還需將她上拉回步道，再評估天候狀況決定是否吊掛下山。

花蓮縣消防局救難人員從18日即入山搜索，今天傳回好消息，在步道下方近600公尺處，接觸失聯多天的鄭女，生命跡象穩定。記者王燕華／翻攝
花蓮縣消防局救難人員從18日即入山搜索，今天傳回好消息，在步道下方近600公尺處，接觸失聯多天的鄭女，生命跡象穩定。記者王燕華／翻攝
空勤黑鷹直升機今天一早再載10名救難人員上山，搜尋失聯的鄭女。記者王燕華／翻攝
空勤黑鷹直升機今天一早再載10名救難人員上山，搜尋失聯的鄭女。記者王燕華／翻攝

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