登奇萊失聯3天女山友找到了！生命穩定花消增援救助

一名鄭姓女山友隨登山隊攀奇萊東稜，疑似腳程較慢脫隊，在磐石西峰一帶失聯。花蓮縣消防局、空勤總隊花蓮駐地連日出動在山區搜索，今天傳回好消息，上午近11時已接觸到她，生命徵象穩定，因山區天候不佳，將視天氣狀況決定是否吊掛下山。

47歲鄭姓女山友參加的登山隊共8人，15日從奇萊登山口入山，預計今天從岳王亭下山。鄭女因落後脫隊，17日上午8時最後一次和領隊通聯，當時判斷鄭女位置在磐石西峰，兩人相約在月形池會合，但領隊到晚間9時30分都沒有看到她，擔心出狀況，通報花蓮縣消防局求援。

花蓮縣消防局17日晚間10時許獲報，隔天一早就出動5人搜救隊伍，搭乘空勤直升機上山，與領隊在月形池會合，並在月形池到磐石西峰路段來回搜索，空勤直升機連日也出動進行空中偵察，有如大海撈針，但均沒有收穫；期間救難人員多次撥打鄭女手機也不通，消防局還透過太魯閣國家公園管理處，詢問當天攀登奇萊東稜的山友是否看過鄭女，也沒有回音。