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民宅堆雜物半夜大火 熱心女鄰逐戶敲門叫醒全棟樓逃生

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市中山區西定路一棟民宅3樓，今天凌晨2點多發生火警，由於屋內堆積大批雜物延燒迅速，火舌竄出，消防人員趕至現場撲滅。鄰居對屋內堆積大批雜物都很擔心，里長通知中山區公所協助清除，避免再發生火警。區公所表示，將勸導並協助處理。

基隆市消防局今天凌晨2時41分獲報，市中山區西定路一棟民宅3樓發生火警，火舌竄出，由於屋內堆積大批雜物，延燒迅速，火勢很大。

消防出動中山、仁愛、安樂等分隊前往，屋主已先行滅火，消防人員到場拉水線灌救，共出動24人10輛各式消防車，由中山分隊長王士誠指揮，起火原因已採證調查。

起火民宅的鄰居表示，半夜發現濃煙四竄，有一熱心女住戶逐層敲門叫醒大家逃生到1樓，才沒有被濃煙嗆及，當時煙很大，也看到火光，幸好沒有造成人員受困。

但鄰居說，看到3樓屋內大堆積這麼多雜物，大家都很擔心，不知哪一天半夜又會發生火警，希望趕快清理，對起火原因也覺得很可疑，懷疑有人為因素。

西康里長長張繼志說，已經有勸導多次，但仍堆積大批雜物，讓鄰居很擔心，屋主是頭痛人物，讓他們也很無奈，今天上午他到再現場了解，認為堆太多東西很危險，已通報區公所協助解決。

中山區長許雅汶表示，上午已請同仁前往現場查看，初步了解屋內確堆滿雜物，因屬私人空間，先勸導清除，如果有必要會請環保清潔人員協助，維護居民公共安全。

民宅半夜大火熱心女叫醒全棟樓逃生，大批雜物鄰居憂心。記者游明煌／翻攝
民宅半夜大火熱心女叫醒全棟樓逃生，大批雜物鄰居憂心。記者游明煌／翻攝
民宅半夜大火熱心女叫醒全棟樓逃生，大批雜物鄰居憂心。記者游明煌／翻攝
民宅半夜大火熱心女叫醒全棟樓逃生，大批雜物鄰居憂心。記者游明煌／翻攝
民宅半夜大火熱心女叫醒全棟樓逃生，大批雜物鄰居憂心。記者游明煌／翻攝
民宅半夜大火熱心女叫醒全棟樓逃生，大批雜物鄰居憂心。記者游明煌／翻攝

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