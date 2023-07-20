快訊

NVIDIA黃仁勳穿黑皮衣 AMD蘇姿丰則有三項標配

開箱遺體相驗解剖室 資深法醫蔡勝州親示範開頭顱

夏天最後節氣！周日「大暑」到 命理師：5生肖運勢夯到爆

台南驚悚車禍2人燒成焦屍 消防隊：趕到場已一團火球

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南官田上午發生一起離奇自撞車禍，一部自小客車行駛在南171甲線，不知何故突然衝到對向車道，直接撞入台84線東西庄西向閘道，衝擊力道之大，立刻起這起火燃燒，消防隊到場時已成一團火球，出水撲滅後，發現車上2人已成焦屍，詳細肇事原因有待警方調查。

南市消防局今天上午9時33分接獲報案，台84線東西庄交流道有汽車火警，立刻派遣官田、麻豆分隊前往現場，到場時轎車已經起火燃燒，零件四散，火勢在510分鐘內撲滅，但車上駕駛與另名乘客已經明顯死亡。

轄區警方初步調查，這部自小客車在南171甲線由東向西行駛，突然失控衝到對向車道，再撞上台84閘道旁水泥護欄，翻覆起火燃燒，零件飛散，當時一部大貨車正好開在閘道上，車尾還被波及，他趕緊下車察看報警。

對向車道一部轎駕駛車也親眼目擊事故，當時他正由171甲線西往東行駛，當場嚇傻，所幸及時閃過，他與貨車駕駛正配合警方調查，但轎車上沒有行車記錄器，且肇事車輛已燒成焦炭，連車牌都難以辨識，警方正在調查中。

目前現場仍未排除，警方呼籲，台84東西庄西向閘道暫時封閉，請民眾改道。

台84東西庄交流道西向閘道發生一起自撞車禍，車上2人當場死亡。記者莊曜聰／攝影
台84東西庄交流道西向閘道發生一起自撞車禍，車上2人當場死亡。記者莊曜聰／攝影
台84東西庄交流道西向閘道發生一起自撞車禍，車上2人當場死亡。記者莊曜聰／攝影
台84東西庄交流道西向閘道發生一起自撞車禍，車上2人當場死亡。記者莊曜聰／攝影
台84東西庄交流道西向閘道發生一起自撞車禍，車上2人當場死亡。記者莊曜聰／攝影
台84東西庄交流道西向閘道發生一起自撞車禍，車上2人當場死亡。記者莊曜聰／攝影
台84東西庄交流道西向閘道發生一起自撞車禍，車上2人當場死亡。記者莊曜聰／攝影
台84東西庄交流道西向閘道發生一起自撞車禍，車上2人當場死亡。記者莊曜聰／攝影

延伸閱讀

台南官田轎車起火 消防員撲滅驚見車內2人明顯死亡

高雄林園濃煙直竄天際 疑棧板火警消防隊搶滅中

南投埔里鐵皮屋火警 丈夫返家急尋...女屋主逃生不及成焦屍

影／彰化大村鐵皮屋下午火警 消防局滅火後發現男住戶已成焦屍

相關新聞

高雄驚見女優三上悠亞逛大街 「老司機」背她上路引關注

日本知名女優三上悠亞將在8月到訪台灣參加活動，沒想到人還沒到，就有人急著帶她出遊，有網友在臉書上貼出一張照片，只見照片中...

影／落網了！4嫌扮警擄高雄少年丟包台中山區 逃6天竟躲這兩處

高雄岡山日前16歲黃姓少年當街被假刑警強押上車，隨後載往台中和平山區丟包，經警方多日查緝，終於分別在新北、澎湖等地將蒙姓...

台南驚悚車禍2人燒成焦屍 消防隊：趕到場已一團火球

台南官田上午發生一起離奇自撞車禍，一部自小客車行駛在南171甲線，不知何故突然衝到對向車道，直接撞入台84線東西庄西向閘...

台南官田轎車起火 消防員撲滅驚見車內2人明顯死亡

台南官田區171甲線往台84線21公里處閘道口，上午9點半驚傳1輛轎車起火，南市消防局人員趕赴現場救援，迅速控制火勢並撲...

47歲工人家中暴斃 嘉義檢警相驗查死因

嘉義市王姓男子昨天下午被父親發現躺在客廳椅子沒有氣息，聯絡救護車協助送醫，但救護人員到場後發現王男已身體僵硬，交由警方處...

獨／遠離家暴夫 單親媽攜遲緩幼女竹北賣地瓜 求份溫飽

新竹34歲單親媽媽小雪（化名）原本從事房務工作，為了讓3歲身心障礙女兒遠離家庭暴力勇敢離婚。獨自扶養孩子的她，因需24小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦