台南驚悚車禍2人燒成焦屍 消防隊：趕到場已一團火球

台南官田上午發生一起離奇自撞車禍，一部自小客車行駛在南171甲線，不知何故突然衝到對向車道，直接撞入台84線東西庄西向閘道，衝擊力道之大，立刻起這起火燃燒，消防隊到場時已成一團火球，出水撲滅後，發現車上2人已成焦屍，詳細肇事原因有待警方調查。

南市消防局今天上午9時33分接獲報案，台84線東西庄交流道有汽車火警，立刻派遣官田、麻豆分隊前往現場，到場時轎車已經起火燃燒，零件四散，火勢在510分鐘內撲滅，但車上駕駛與另名乘客已經明顯死亡。

轄區警方初步調查，這部自小客車在南171甲線由東向西行駛，突然失控衝到對向車道，再撞上台84閘道旁水泥護欄，翻覆起火燃燒，零件飛散，當時一部大貨車正好開在閘道上，車尾還被波及，他趕緊下車察看報警。

對向車道一部轎駕駛車也親眼目擊事故，當時他正由171甲線西往東行駛，當場嚇傻，所幸及時閃過，他與貨車駕駛正配合警方調查，但轎車上沒有行車記錄器，且肇事車輛已燒成焦炭，連車牌都難以辨識，警方正在調查中。