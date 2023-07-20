快訊

NVIDIA黃仁勳穿黑皮衣 AMD蘇姿丰則有三項標配

開箱遺體相驗解剖室 資深法醫蔡勝州親示範開頭顱

夏天最後節氣！周日「大暑」到 命理師：5生肖運勢夯到爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南官田轎車起火 消防員撲滅驚見車內2人明顯死亡

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南官田區171甲線往台84線21公里處閘道口，上午9點半驚傳1輛轎車起火，南市消防局人員趕赴現場救援，迅速控制火勢並撲滅，不料處理殘火時，驚見車內有2人明顯死亡，目前仍在現場處理中，詳細起火原因仍待調查。

南市消防局9點33分接獲報案有1輛轎車起火燃燒，車上疑似有人未脫困，派遣官田、麻豆2個分隊共3車、6人趕往，9點47分抵達，9點50分回報火勢控制，55分回報火勢撲滅，不料後續處理殘火，10點1分回報目測車內有2人，明顯死亡。

台南官田區171甲線往台84線21公里處閘道口，驚傳轎車起火，撲滅後發現車內2人明顯死亡。圖／讀者提供
台南官田區171甲線往台84線21公里處閘道口，驚傳轎車起火，撲滅後發現車內2人明顯死亡。圖／讀者提供
台南官田區171甲線往台84線21公里處閘道口，驚傳轎車起火，撲滅後發現車內2人明顯死亡。圖／讀者提供
台南官田區171甲線往台84線21公里處閘道口，驚傳轎車起火，撲滅後發現車內2人明顯死亡。圖／讀者提供

延伸閱讀

影／台中北區翻車意外 警消救出一人送醫

影／台南轎車轉入殯儀館 大型重機騎士直行未減速撞上摔傷

影／樹林透天厝竄大火 新北消防砂輪器破門馳援救5人

台南郊區鐵皮屋深夜常有轎車進出 南警破獲33人天九牌賭場

相關新聞

高雄驚見女優三上悠亞逛大街 「老司機」背她上路引關注

日本知名女優三上悠亞將在8月到訪台灣參加活動，沒想到人還沒到，就有人急著帶她出遊，有網友在臉書上貼出一張照片，只見照片中...

影／落網了！4嫌扮警擄高雄少年丟包台中山區 逃6天竟躲這兩處

高雄岡山日前16歲黃姓少年當街被假刑警強押上車，隨後載往台中和平山區丟包，經警方多日查緝，終於分別在新北、澎湖等地將蒙姓...

台南官田轎車起火 消防員撲滅驚見車內2人明顯死亡

台南官田區171甲線往台84線21公里處閘道口，上午9點半驚傳1輛轎車起火，南市消防局人員趕赴現場救援，迅速控制火勢並撲...

47歲工人家中暴斃 嘉義檢警相驗查死因

嘉義市王姓男子昨天下午被父親發現躺在客廳椅子沒有氣息，聯絡救護車協助送醫，但救護人員到場後發現王男已身體僵硬，交由警方處...

嘉義一安養院老婦吃包子不慎噎死 檢警今相驗

嘉義市有名居住安養院七旬婦人在吃包子時噎住，安養中心人員見狀立即施以哈姆立克急救，聯絡救護車護送醫院急救，仍延至昨天深夜...

影／地上驚見15張千元鈔 高雄男為小一女兒做最好示範

曾姓男子上月底騎機車載即將升國小一年級的女兒，行經高雄大寮區內坑路時，發現路中央有錢包還有15張千元大鈔，和女兒聯手拾起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦