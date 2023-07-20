台南官田轎車起火 消防員撲滅驚見車內2人明顯死亡

台南官田區171甲線往台84線21公里處閘道口，上午9點半驚傳1輛轎車起火，南市消防局人員趕赴現場救援，迅速控制火勢並撲滅，不料處理殘火時，驚見車內有2人明顯死亡，目前仍在現場處理中，詳細起火原因仍待調查。

南市消防局9點33分接獲報案有1輛轎車起火燃燒，車上疑似有人未脫困，派遣官田、麻豆2個分隊共3車、6人趕往，9點47分抵達，9點50分回報火勢控制，55分回報火勢撲滅，不料後續處理殘火，10點1分回報目測車內有2人，明顯死亡。 台南官田區171甲線往台84線21公里處閘道口，驚傳轎車起火，撲滅後發現車內2人明顯死亡。圖／讀者提供 台南官田區171甲線往台84線21公里處閘道口，驚傳轎車起火，撲滅後發現車內2人明顯死亡。圖／讀者提供