影／地上驚見15張千元鈔 高雄男為小一女兒做最好示範

曾姓男子上月底騎機車載即將升國小一年級的女兒，行經高雄大寮區內坑路時，發現路中央有錢包還有15張千元大鈔，和女兒聯手拾起送交派出所，做了最好教育示範；警方通知車主陳男，陳卻說沒丟錢，原來是陳男78歲老父丟了錢，警方通知前天才領回。

警方指出，曾姓男子（40歲）6月28日和將讀國小一年級的女兒到高雄市林園警分局大寮分駐所報案，曾男指出，他騎機車載女兒行經內坑路時，發現馬路中央有錢包以及數張千元鈔，為了給女兒良好的教育示範，於是將機車停妥後，和女兒一起將錢撿起。

警方核對曾男送交的現金，共有1萬5000元，於是調閱監視器畫面追查失主，畫面中顯示當時一名男子騎機車經過後，錢包和錢掉下，過程中，有數輛機車經過，直到曾男和他女兒騎車經過，才將錢拾起。

警方以車追人，查出是機車是陳姓男子所有；警方通知陳男，但陳卻說他沒掉錢，讓警方丈二金剛摸不著頭腦！

兩天後，陳男告知父親警方來電之事，陳父才告訴兒子，當天將錢包放在機車座墊上，自己也沒發現，掉錢後當下不敢告知兒子，陳男和警方回電後，證實掉錢者是自己父親才真相大白。