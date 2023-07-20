快訊

NVIDIA黃仁勳穿黑皮衣 AMD蘇姿丰則有三項標配

開箱遺體相驗解剖室 資深法醫蔡勝州親示範開頭顱

夏天最後節氣！周日「大暑」到 命理師：5生肖運勢夯到爆

台中上半年性騷140件增一倍 7成竟都是「熟人」下手

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國內日前刮起MeToo風暴，從政壇延燒至娛樂界、電影圈，台中市警察局統計今年1至6月受理多達140起性騷擾刑事案件，比去年同期增加一倍，被害人又以18至33歲女性最多，且「熟人」犯案佔了7成，又以職場性騷居冠，警方呼籲被害人不必隱忍忽視，應勇於報案提告。

台中市警局婦幼警察隊統計，台中市今年上半年一共發生140件性騷案件，相較去年同期僅78件，增加了近一倍，推測可能和近期MeToo運動興起，越來越多被害人出面提告。

警方表示，全市上半年受理提告的140件刑事性騷擾罪中，被害人介於18歲30歲佔44.4％比例最高，包括女性37人、男性3人；另外未滿歲18歲有13名女性、1名男性，65歲以上為4件女性。

警方查，嫌疑人、被害人之間關係，又以「熟識」佔了7成，顯見熟人下手狀況不少，且受理案件中發生地點又以辦公場所15件佔16.67%最高，其次是私人住宅12件佔13.3%。

針對職場性騷擾，警方也說明，雇主就防範性騷有責任，除事前性平宣導、公司內部規定等，萬一發生性騷案件也應及時介入，將嫌疑人、被害人分隔辦公並協助報案，被害人也無需顧慮破壞職場和諧而隱忍。

警方指出，性騷擾態樣以趁機親吻、擁抱或觸摸胸、臀或其他身體隱私部位計76件，佔84.44%最高，整體而言，性騷擾案件仍多發生於辦公場所、休閒娛樂場所、道路等地點為主。

台中婦幼隊隊長許正懋也說，經統計分析性騷擾雙方關係多為熟識，甚至可能與工作、生活有緊密連結，反而更容易導致被害人無法勇於求助，但性騷擾創傷不應被拖延或忽視，更不要麻痺感受，務必尋求協助，要記住這並不表示軟弱，而是智慧和勇氣的體現。

警方呼籲，受害者遇到性騷擾事件切勿擔心舉證，或遭報復等問題而默默忍受，應勇敢站出來提出申訴，可至附近分局派出所，或至婦幼警察隊都能報案。

台中市警局上半年受理性騷擾案件多達140件，相較去年同期增加一倍。示意圖／ingimage
台中市警局上半年受理性騷擾案件多達140件，相較去年同期增加一倍。示意圖／ingimage

性騷擾

延伸閱讀

性平三法審查 立委籲性工法設外部調查「行政罰天花板應50萬」

中市警察局：近半年140件性騷案 職場居多

學生實習、建教性騷 教育部評估納入性平教育法

性騷擾行為人皆應行政罰？婦女新知：不利強化雇主義務

相關新聞

高雄驚見女優三上悠亞逛大街 「老司機」背她上路引關注

日本知名女優三上悠亞將在8月到訪台灣參加活動，沒想到人還沒到，就有人急著帶她出遊，有網友在臉書上貼出一張照片，只見照片中...

影／落網了！4嫌扮警擄高雄少年丟包台中山區 逃6天竟躲這兩處

高雄岡山日前16歲黃姓少年當街被假刑警強押上車，隨後載往台中和平山區丟包，經警方多日查緝，終於分別在新北、澎湖等地將蒙姓...

嘉義一安養院老婦吃包子不慎噎死 檢警今相驗

嘉義市有名居住安養院七旬婦人在吃包子時噎住，安養中心人員見狀立即施以哈姆立克急救，聯絡救護車護送醫院急救，仍延至昨天深夜...

影／地上驚見15張千元鈔 高雄男為小一女兒做最好示範

曾姓男子上月底騎機車載即將升國小一年級的女兒，行經高雄大寮區內坑路時，發現路中央有錢包還有15張千元大鈔，和女兒聯手拾起...

台中上半年性騷140件增一倍 7成竟都是「熟人」下手

國內日前刮起MeToo風暴，從政壇延燒至娛樂界、電影圈，台中市警察局統計今年1至6月受理多達140起性騷擾刑事案件，比去...

影／新北男疑姊弟戀感情生變 KTV狂噴滅火器遭逮

新北市葉姓男子懷疑姊弟戀感情生變，今天凌晨夥同洪姓友人大鬧板橋區一間連鎖KTV，涉嫌持滅火器狂噴遭警方當場逮捕，身上起出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦