台中上半年性騷140件增一倍 7成竟都是「熟人」下手

國內日前刮起MeToo風暴，從政壇延燒至娛樂界、電影圈，台中市警察局統計今年1至6月受理多達140起性騷擾刑事案件，比去年同期增加一倍，被害人又以18至33歲女性最多，且「熟人」犯案佔了7成，又以職場性騷居冠，警方呼籲被害人不必隱忍忽視，應勇於報案提告。

台中市警局婦幼警察隊統計，台中市今年上半年一共發生140件性騷案件，相較去年同期僅78件，增加了近一倍，推測可能和近期MeToo運動興起，越來越多被害人出面提告。

警方表示，全市上半年受理提告的140件刑事性騷擾罪中，被害人介於18歲30歲佔44.4％比例最高，包括女性37人、男性3人；另外未滿歲18歲有13名女性、1名男性，65歲以上為4件女性。

警方查，嫌疑人、被害人之間關係，又以「熟識」佔了7成，顯見熟人下手狀況不少，且受理案件中發生地點又以辦公場所15件佔16.67%最高，其次是私人住宅12件佔13.3%。

針對職場性騷擾，警方也說明，雇主就防範性騷有責任，除事前性平宣導、公司內部規定等，萬一發生性騷案件也應及時介入，將嫌疑人、被害人分隔辦公並協助報案，被害人也無需顧慮破壞職場和諧而隱忍。

警方指出，性騷擾態樣以趁機親吻、擁抱或觸摸胸、臀或其他身體隱私部位計76件，佔84.44%最高，整體而言，性騷擾案件仍多發生於辦公場所、休閒娛樂場所、道路等地點為主。

台中婦幼隊隊長許正懋也說，經統計分析性騷擾雙方關係多為熟識，甚至可能與工作、生活有緊密連結，反而更容易導致被害人無法勇於求助，但性騷擾創傷不應被拖延或忽視，更不要麻痺感受，務必尋求協助，要記住這並不表示軟弱，而是智慧和勇氣的體現。