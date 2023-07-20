「女助理」幫盯盤 新竹退休男師遭詐900萬元

又見投資詐騙！新竹市1名年約60歲的退休男老師日前在網路看見名人在教導投資廣告，從網路連結至LINE，對方立刻派出女性助理提供盯盤、報股等服務，男子在女助理慫恿下投入900餘萬元。被害人經友人提醒才發覺遭詐騙後向警方報案、配合，警方獲報逮獲假冒投資公司專員前來取款的年輕車手移送法辦。

新竹市警察局第一分局今天指出，近期投資詐騙手法頻傳，手法均為假冒財經名人、理財投資專家等身分，於各社群網路平台刊登一頁式廣告，並於頁面中設「LINE連結」或「假投資APP連結」，一經點選就會導入詐騙網站及LINE群組，並有不知名人士冒充專家上課，還佯稱可帶領學員操作股市或代為投資賺錢保證獲利。

投資詐騙集團也會看被害人的性別提供異性助理服務，若為男性，則派出女性助理貼心協助盯盤，並透過話術誘惑、慫恿，讓被害人一步步匯款入金掉入陷阱外，之後更煞有其事安排所謂的外派投顧專員（車手）與被害人面交。

警方指出，此案警方與被害人相互配合，在向詐騙集團虛與委蛇一番後，警從容布網，當場將面交的21歲李姓男車手當場逮捕到案，並循線將附近監控面交的19歲蕭姓男收水車手一併緝獲，移送新竹地檢署偵辦。

新竹市警察局第一分局指出，近日新興假冒名人假投資詐騙案件，皆標榜「高獲利低風險」、「讓你輕鬆賺」「高報酬保證獲利」等話術，鎖定民眾貪圖快速致富的心態，警方呼籲民眾應提高警覺。

警方也提醒民眾，投資理財應透過正當的投資管道，多方查證以免落入詐騙集團假投資陷阱，若有疑問皆可撥打165反詐騙電話或110請求協助查證。新竹市警察局第一分局將透過網路社群媒體、廣播及各種鄰里社區座談會加強反詐騙宣導，強化民眾反詐意識。