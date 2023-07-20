快訊

NVIDIA黃仁勳穿黑皮衣 AMD蘇姿丰則有三項標配

開箱遺體相驗解剖室 資深法醫蔡勝州親示範開頭顱

夏天最後節氣！周日「大暑」到 命理師：5生肖運勢夯到爆

「女助理」幫盯盤 新竹退休男師遭詐900萬元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

又見投資詐騙！新竹市1名年約60歲的退休男老師日前在網路看見名人在教導投資廣告，從網路連結至LINE，對方立刻派出女性助理提供盯盤、報股等服務，男子在女助理慫恿下投入900餘萬元。被害人經友人提醒才發覺遭詐騙後向警方報案、配合，警方獲報逮獲假冒投資公司專員前來取款的年輕車手移送法辦。

新竹市警察局第一分局今天指出，近期投資詐騙手法頻傳，手法均為假冒財經名人、理財投資專家等身分，於各社群網路平台刊登一頁式廣告，並於頁面中設「LINE連結」或「假投資APP連結」，一經點選就會導入詐騙網站及LINE群組，並有不知名人士冒充專家上課，還佯稱可帶領學員操作股市或代為投資賺錢保證獲利。

投資詐騙集團也會看被害人的性別提供異性助理服務，若為男性，則派出女性助理貼心協助盯盤，並透過話術誘惑、慫恿，讓被害人一步步匯款入金掉入陷阱外，之後更煞有其事安排所謂的外派投顧專員（車手）與被害人面交。

警方指出，此案警方與被害人相互配合，在向詐騙集團虛與委蛇一番後，警從容布網，當場將面交的21歲李姓男車手當場逮捕到案，並循線將附近監控面交的19歲蕭姓男收水車手一併緝獲，移送新竹地檢署偵辦。

新竹市警察局第一分局指出，近日新興假冒名人假投資詐騙案件，皆標榜「高獲利低風險」、「讓你輕鬆賺」「高報酬保證獲利」等話術，鎖定民眾貪圖快速致富的心態，警方呼籲民眾應提高警覺。

警方也提醒民眾，投資理財應透過正當的投資管道，多方查證以免落入詐騙集團假投資陷阱，若有疑問皆可撥打165反詐騙電話或110請求協助查證。新竹市警察局第一分局將透過網路社群媒體、廣播及各種鄰里社區座談會加強反詐騙宣導，強化民眾反詐意識。

詐騙集團

延伸閱讀

從警兩次…才接完車禍報案電話 新竹警持槍輕生身亡

獨／新竹員警派出所內中槍亡 生前才泡茶聊天有說有笑

竹市行人地獄人行道停滿機車無路可走 警加強取締

趁老公看診與舊愛精油泡澡 新竹醫師娘18年偷情日記成鐵證

相關新聞

高雄驚見女優三上悠亞逛大街 「老司機」背她上路引關注

日本知名女優三上悠亞將在8月到訪台灣參加活動，沒想到人還沒到，就有人急著帶她出遊，有網友在臉書上貼出一張照片，只見照片中...

影／落網了！4嫌扮警擄高雄少年丟包台中山區 逃6天竟躲這兩處

高雄岡山日前16歲黃姓少年當街被假刑警強押上車，隨後載往台中和平山區丟包，經警方多日查緝，終於分別在新北、澎湖等地將蒙姓...

嘉義一安養院老婦吃包子不慎噎死 檢警今相驗

嘉義市有名居住安養院七旬婦人在吃包子時噎住，安養中心人員見狀立即施以哈姆立克急救，聯絡救護車護送醫院急救，仍延至昨天深夜...

影／地上驚見15張千元鈔 高雄男為小一女兒做最好示範

曾姓男子上月底騎機車載即將升國小一年級的女兒，行經高雄大寮區內坑路時，發現路中央有錢包還有15張千元大鈔，和女兒聯手拾起...

台中上半年性騷140件增一倍 7成竟都是「熟人」下手

國內日前刮起MeToo風暴，從政壇延燒至娛樂界、電影圈，台中市警察局統計今年1至6月受理多達140起性騷擾刑事案件，比去...

影／新北男疑姊弟戀感情生變 KTV狂噴滅火器遭逮

新北市葉姓男子懷疑姊弟戀感情生變，今天凌晨夥同洪姓友人大鬧板橋區一間連鎖KTV，涉嫌持滅火器狂噴遭警方當場逮捕，身上起出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦