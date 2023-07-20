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影／新北男疑姊弟戀感情生變 KTV狂噴滅火器遭逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市葉姓男子懷疑姊弟戀感情生變，今天凌晨夥同洪姓友人大鬧板橋區一間連鎖KTV，涉嫌持滅火器狂噴遭警方當場逮捕，身上起出一把瓦斯槍。警詢後今依恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市板橋警方今天凌晨2時獲報，板橋區中山路一段一間連鎖KTV前有人丟煙霧彈且手上疑似持槍枝在場鬧事，大批線上巡邏警網獲報迅速趕抵，只見葉姓男子（25歲）與友人洪姓男子（36歲）二人正欲騎乘機車離開，警方當場壓制逮捕。

「揪唱歌不找我。」原來葉男今天凌晨電話找簡姓女友（29歲）時，聽到傳來現場歡唱歌聲，得知女友與友人正在KTV唱歌，其中23歲張姓男子疑似女友另結新歡的曖昧對象。

葉男一時醋意大發，竟夥同友人洪男前往KTV，不滿女友躲在包廂不願出來面對，從隔壁大樓拿滅火器在KTV大門口狂噴，還涉嫌持槍不斷叫囂要找人。警方當場逮捕葉男2人並查扣瓦斯槍1把及滅火器1支，警詢後依恐嚇罪嫌送辦。

新北市葉姓男子懷疑姊弟戀感情生變，今天凌晨夥同洪姓友人大鬧板橋區一間連鎖KTV，涉嫌持滅火器狂噴遭警方當場逮捕，還起出一把瓦斯槍。記者王長鼎／翻攝
新北市葉姓男子懷疑姊弟戀感情生變，今天凌晨夥同洪姓友人大鬧板橋區一間連鎖KTV，涉嫌持滅火器狂噴遭警方當場逮捕，還起出一把瓦斯槍。記者王長鼎／翻攝
新北市葉姓男子懷疑姊弟戀感情生變，今天凌晨夥同洪姓友人大鬧板橋區一間連鎖KTV，涉嫌持滅火器狂噴遭警方當場逮捕，還起出一把瓦斯槍。記者王長鼎／翻攝
新北市葉姓男子懷疑姊弟戀感情生變，今天凌晨夥同洪姓友人大鬧板橋區一間連鎖KTV，涉嫌持滅火器狂噴遭警方當場逮捕，還起出一把瓦斯槍。記者王長鼎／翻攝
新北市葉姓男子（左前）懷疑姊弟戀感情生變，今天凌晨夥同洪姓友人大鬧板橋區一間連鎖KTV，涉嫌持滅火器狂噴遭警方當場逮捕，還起出一把瓦斯槍。記者王長鼎／翻攝
新北市葉姓男子（左前）懷疑姊弟戀感情生變，今天凌晨夥同洪姓友人大鬧板橋區一間連鎖KTV，涉嫌持滅火器狂噴遭警方當場逮捕，還起出一把瓦斯槍。記者王長鼎／翻攝
新北市葉姓男子懷疑姊弟戀感情生變，今天凌晨夥同洪姓友人大鬧板橋區一間連鎖KTV，涉嫌持滅火器狂噴遭警方當場逮捕，還起出一把瓦斯槍。記者王長鼎／翻攝
新北市葉姓男子懷疑姊弟戀感情生變，今天凌晨夥同洪姓友人大鬧板橋區一間連鎖KTV，涉嫌持滅火器狂噴遭警方當場逮捕，還起出一把瓦斯槍。記者王長鼎／翻攝
新北市葉姓男子懷疑姊弟戀感情生變，今天凌晨夥同洪姓友人大鬧板橋區一間連鎖KTV，涉嫌持滅火器狂噴遭警方當場逮捕，還起出一把瓦斯槍。記者王長鼎／翻攝
新北市葉姓男子懷疑姊弟戀感情生變，今天凌晨夥同洪姓友人大鬧板橋區一間連鎖KTV，涉嫌持滅火器狂噴遭警方當場逮捕，還起出一把瓦斯槍。記者王長鼎／翻攝

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