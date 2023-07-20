影／新北男疑姊弟戀感情生變 KTV狂噴滅火器遭逮

新北市葉姓男子懷疑姊弟戀感情生變，今天凌晨夥同洪姓友人大鬧板橋區一間連鎖KTV，涉嫌持滅火器狂噴遭警方當場逮捕，身上起出一把瓦斯槍。警詢後今依恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市板橋警方今天凌晨2時獲報，板橋區中山路一段一間連鎖KTV前有人丟煙霧彈且手上疑似持槍枝在場鬧事，大批線上巡邏警網獲報迅速趕抵，只見葉姓男子（25歲）與友人洪姓男子（36歲）二人正欲騎乘機車離開，警方當場壓制逮捕。

「揪唱歌不找我。」原來葉男今天凌晨電話找簡姓女友（29歲）時，聽到傳來現場歡唱歌聲，得知女友與友人正在KTV唱歌，其中23歲張姓男子疑似女友另結新歡的曖昧對象。