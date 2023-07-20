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影／高雄老兵捧550萬投資股票 警神鬼交鋒逮車手

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄日前72歲江姓老翁焦急前往楠梓分局報案，因多次面交投資的550萬老本疑遭人詐騙，警方先是指導江翁再與詐團車手約定超商交易，警隔日事先埋伏警力，順利逮捕取款21歲蔡姓男子，詢後移送橋頭地檢署偵辦。

警指出，72歲江翁是名退休職業軍人，今年4月初，他先在網路上認識自稱股市名人的｢阿土伯」，經阿土伯及其助手韓姓男子多次利誘，江加入投資群組，但因不懂匯款操作，每次投資均以現金面交進行。

「總共損失550萬元。」江翁表示，自6月起，雖然家人發現後多次勸阻，他還是陸續提領5次現金，每次約50至150萬元不等，全交給｢阿土伯」助手韓男代為投資操作。

經警了解，詐騙集團為取信被害人，通訊軟體大頭貼竟盜用股市名人照片，多次套用投資話術令被害人深陷投資飆股、一本萬利的錯誤想像之中。

警指出，詐團行事縝密，為了確保能收到白花花的現金，在過去5次江翁交付現金前，詐團還會要求江翁先拍攝提領的百萬現金照片。

經警研判，詐團方尚未發現江翁已報案，因詐團仍要求江翁再繳160萬元投資，警方將計就計，先將車手釣出面交，而為了取信詐團，警方還協調後昌路某銀行提供160萬元現金照片，在警方與銀行通力合作下，成功逮獲取款的蔡男送辦，並持續向上溯源進一步調查。

高雄楠梓區江姓老翁聽信網路投資受騙550萬元。記者古和純／翻攝
高雄楠梓區江姓老翁聽信網路投資受騙550萬元。記者古和純／翻攝
21歲詐騙車手西裝筆挺脖子上還掛著工作識別證，被埋伏員警一舉逮捕。記者古和純／翻攝
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詐騙集團 車手

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