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高雄驚見女優三上悠亞逛大街 「老司機」背她上路引關注

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導

日本知名女優三上悠亞將在8月到訪台灣參加活動，沒想到人還沒到，就有人急著帶她出遊，有網友在臉書上貼出一張照片，只見照片中一名機車騎士，背後載著三上悠亞人形立牌現身高雄街頭，讓網友笑稱「是個老司機」。

網友在臉書社團《路上觀察學院》分享，一名騎士載著僅穿性感黑色內衣、黑色網襪的三上悠亞人形立牌，上面還印有「福如東海，壽比南山」長輩圖字樣，被一名共享機車騎士載著在高雄街頭趴趴走，發文者笑稱「是個老司機」，因感到逗趣而拍下分享。

貼文引發流言熱烈討論，有人調侃「高雄老司機真狂」、「春男到死精方盡」，也有人貼出巧遇影片直呼「車主的恥度很高」，還有人懷疑「這樣不會害其他用路人車禍嗎」，更釣出共享機車粉專小編留言「哪台WeMo小車這麼幸福？？？？」

據網友透露，該名騎士疑似要去參加朋友生日，而對方是是三上悠亞的粉絲，因此製作人形立牌送上驚喜，但又想省錢不想搭計程車，只好「放棄恥度」租借共享機車，還拜託網友千萬別貼出正面照「不然回家要跪算盤」。

有網友在臉書社團上分享，一位騎士背著三上悠亞逛大街，引發討論。圖／取自臉書社團路上觀察學院
有網友在臉書社團上分享，一位騎士背著三上悠亞逛大街，引發討論。圖／取自臉書社團路上觀察學院

機車騎士

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