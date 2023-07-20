桃園復興山區凌晨雨後邊坡落石阻路 市府緊急清除搶通

桃園復興桃119線約8.5至9公里今凌晨3時許上邊坡落石掉落路面，桃園養護工程處接獲通報後，工程人員隨即與卡車、山貓等重機具迅速趕赴現場，於凌晨4時前抵達現場，並同步實施交通維護，後於凌晨4時30分完成清運、恢復通車，後續將委外技師巡查確認邊坡狀況，以確保行車安全。

養工處指出，今日凌晨3時接獲通報出現上邊坡落石，只見有大小石頭橫躺在路面中央，所幸沒有波及來往車輛，在獲報後，隨即派員與重機具於凌晨4時前抵達現場，並立即進行交通維護，工務人員動用重機具與人工清運落石，迅速清理路面，並於凌晨4時30分完成清運、恢復通車，後續將請委外技師巡查邊坡狀況，確保行車安全。