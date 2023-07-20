桃園復興山區凌晨雨後邊坡落石阻路 市府緊急清除搶通
桃園復興桃119線約8.5至9公里今凌晨3時許上邊坡落石掉落路面，桃園養護工程處接獲通報後，工程人員隨即與卡車、山貓等重機具迅速趕赴現場，於凌晨4時前抵達現場，並同步實施交通維護，後於凌晨4時30分完成清運、恢復通車，後續將委外技師巡查確認邊坡狀況，以確保行車安全。
養工處指出，今日凌晨3時接獲通報出現上邊坡落石，只見有大小石頭橫躺在路面中央，所幸沒有波及來往車輛，在獲報後，隨即派員與重機具於凌晨4時前抵達現場，並立即進行交通維護，工務人員動用重機具與人工清運落石，迅速清理路面，並於凌晨4時30分完成清運、恢復通車，後續將請委外技師巡查邊坡狀況，確保行車安全。
桃園市政府指出，昨日下午中央氣象局針對桃園市等14縣市發布大雨特報，其中桃園市山區在警戒範圍內，因此市府災防辦即已密切關注氣象資訊，養工處與區公所也都進入警戒狀態，並請開口合約廠商進駐待命，因此得以在凌晨立即派員、2小時內完成清運通車。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言