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影／落網了！4嫌扮警擄高雄少年丟包台中山區 逃6天竟躲這兩處

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄岡山日前16歲黃姓少年當街被假刑警強押上車，隨後載往台中和平山區丟包，經警方多日查緝，終於分別在新北、澎湖等地將蒙姓、鄭姓、張姓、陳姓4嫌逮捕到案，並在扣得10萬餘元的詐欺贓款、手機等物，警方仍就犯案細節進一步調查釐清。

警方指出，7月11日下午1時50分許，岡山區壽天路上被假刑警押人上車的黃男，其實是向被害人收取詐欺贓款的車手，當時黃男收款後換裝，正要搭車離開之際，卻突然遭穿著刑警背心的男子押解上車，犯案過程企圖讓周邊民眾還以為是警方辦案逮捕嫌犯。

近日，岡山分局會同刑警大隊偵7隊、海巡署金馬澎分署第七岸巡隊及臺中市和平分局共同偵辦；經多日循線查緝，終於在新北市樹林區緝獲25歲蒙男到案，並扣得10萬餘元的贓款、手機等物；另警循線得知23歲陳男等3人逃往澎湖，經埋伏查緝在澎湖某網咖內查獲3人。

至於，涉案情節及作案分工，目前尚待警方釐清中。

警方在澎湖網咖逮捕陳姓等3嫌。記者古和純／翻攝
警方在澎湖網咖逮捕陳姓等3嫌。記者古和純／翻攝
警方在新北市逮捕年紀最大的蒙姓犯嫌。記者古和純／翻攝
警方在新北市逮捕年紀最大的蒙姓犯嫌。記者古和純／翻攝

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