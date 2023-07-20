至少犯14案 雲林砸車窗慣竊落網

雲林縣斗六市驚傳砸車窗慣竊出沒，7月初至今已有多輛車被砸，警方獲報後，循線逮捕詹姓男子。記者陳雅玲／翻攝

雲林斗六市7月初至今多輛汽車被砸車窗、車內財物遭竊，警方接獲6名被害人報案，循線逮捕38歲詹姓男子到案，查出他4月就曾於莿桐鄉犯下破車窗竊盜案，再轉移到斗六以相同手法作案；詹姓男子經檢方訊後聲押獲准，警方研判他犯下案件數恐更多，昨天呼籲被害人出面報案指認。

據了解，詹姓男子無業，疑似缺錢花用才四處砸破車窗竊取財物，警方目前已知他至少在斗六市犯下12件、莿桐鄉2件。

檢警查出，詹姓男子隨手拾取路旁石頭，打破車窗後竊取車內財物，其中有部分受害車輛為計程車，每次得手金額數百元至1000多元不等，也曾有砸毀車窗後，發現車內並沒有錢財可偷罷。

斗六警方7至今接獲6名被害人報案，組專案小組追緝，調閱監視器後鎖定詹男涉重嫌，16日持拘票前往逮人，依竊盜、毀損罪嫌移送雲林地檢署，檢方訊後認為他犯嫌重大且有反覆犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。