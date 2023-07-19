台灣漁業公司遠洋圍網船搜魚直升機意外墜海 飛行員輕傷獲救

今天網路流傳1段直升機要降落在台灣漁業公司的遠洋圍網漁船上，結果發生意外，直升機墜落到海中的影片。據了解，墜海的直升機疑因GPS故障，要返回所屬遠洋漁船時飛錯方向，飛到另一艘遠洋漁船邊才發現飛錯船，結果突然發生意外墜海，幸好飛行員僅受輕傷。

根據影片，一台黃色的直升機正準備停靠在漁船甲板上，但過程中碰觸到船上的金屬支架，導致直升機失控翻覆、墜落海中，隨後機腹朝天，在海水中載浮載沉，目擊意外的船員們驚呼連連，拿起救生圈舊人，還有疑似台籍船員脫口說：「幹！」

知情人士說，遠洋的圍網漁船會配備直升機及停機坪，讓漁船能在大海中快速尋找魚群，影片中墜海的直升機，是台灣某漁業公司所屬、密克羅西亞國籍遠洋圍網漁船的直升機，這台直升機疑因GPS故障，要返回本船但飛錯方向，飛到另一艘遠洋圍網漁船邊，才發現飛錯船。