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台灣漁業公司遠洋圍網船搜魚直升機意外墜海 飛行員輕傷獲救

聯合報／ 記者王勇超林保光／高雄即時報導

今天網路流傳1段直升機要降落在台灣漁業公司的遠洋圍網漁船上，結果發生意外，直升機墜落到海中的影片。據了解，墜海的直升機疑因GPS故障，要返回所屬遠洋漁船時飛錯方向，飛到另一艘遠洋漁船邊才發現飛錯船，結果突然發生意外墜海，幸好飛行員僅受輕傷。

根據影片，一台黃色的直升機正準備停靠在漁船甲板上，但過程中碰觸到船上的金屬支架，導致直升機失控翻覆、墜落海中，隨後機腹朝天，在海水中載浮載沉，目擊意外的船員們驚呼連連，拿起救生圈舊人，還有疑似台籍船員脫口說：「幹！」

知情人士說，遠洋的圍網漁船會配備直升機及停機坪，讓漁船能在大海中快速尋找魚群，影片中墜海的直升機，是台灣某漁業公司所屬、密克羅西亞國籍遠洋圍網漁船的直升機，這台直升機疑因GPS故障，要返回本船但飛錯方向，飛到另一艘遠洋圍網漁船邊，才發現飛錯船。

知情人士表示，由於當時另一艘遠洋圍網漁船的直升機也故障停在直升機甲板，飛錯船的直升機飛行員執意停在下甲板，結果發生意外墜海，幸好直升機上的瞭望手已先行跳機跑到船上，飛行員目前僅輕傷，母船開了3個多小時回頭來接回直升機。

直升機翻覆墜海，船員們拿起救生圈，搶救飛行員。圖／翻攝自社會事新聞影音
直升機翻覆墜海，船員們拿起救生圈，搶救飛行員。圖／翻攝自社會事新聞影音

直升機 停機坪 西亞

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