桃園女移工自家浴室遭殺害 關節「有肢解痕跡」明解剖
桃園中壢一名36歲菲籍女移工未按時到工廠上班，遭雇主找上門發現找不到人，雇主今清晨12點多向警方報案，警方抵達成章二街女移工租屋處，驚見她身上多處刀傷慘遭殺害，且關節處有持刀肢解痕跡，明將解剖確認。
警方調閱監視器追查女移工交友狀況，發現女移工的29歲男菲籍男友涉有重嫌，今清晨4點多抓到男子，疑因感情糾紛持水果刀殺害女移工。據了解，女移工陳屍浴室中，身上有多處刀傷，且四肢關節處有遭刀具肢解痕跡，不排除凶手企圖分屍。該名女移工來台8年，男友則來台6年，2人皆在中壢工業區內不同工廠工作，並在外租屋，過去無違法紀錄也都是合法移工。
檢方表示，檢察官今相驗死者後發現女移工四肢有被刀砍痕跡，死因尚待確認，明上午將在中壢殯儀館解剖確認，目前犯嫌已移送地檢署，檢察官正進行複訊了解犯案動機，今晚將移審桃園地院並聲請羈押。
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