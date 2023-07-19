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新北同路口10天2死亡車禍 新婚妻拔管、騎士撞飛亡

中央社／ 新北19日電

新北市中和區景平路與安樂路口10天內發生2起死亡車禍，新婚人妻6月底在斑馬線遭計程車撞擊送醫8天後拔管不治；事隔2天，7月6日凌晨，再度發生機車騎士撞轎車後，送醫不治。

台灣交通不重視行人，被外媒形容是行人地獄，發生許多在斑馬線遭撞死案例。新北市28歲新婚人妻，4月才度完蜜月返台，6月27日於中和區安樂路加油站前，行走行人穿越道往對向時，遭安樂路綠燈右轉景平路的計程車駕駛撞擊。

女子多處擦挫傷，頭部重創，當場昏迷。經8天急救無效，女子丈夫蔡姓男子只好忍痛同意拔管；蔡男在愛妻死後，立即向中和警分局控告肇事的69歲計程車陳姓駕駛過失致死罪嫌。警方說，另也針對陳男未停讓行人部分開單告發。

警方今天表示，就在女子拔管後2天，7月6日凌晨2時許，景平路與安樂路口，再度發生車禍；戴姓男子騎機車由安樂路往景新街方向行駛，撞擊由景平路往板橋區方向行駛的劉女轎車。

警方說，戴男在車禍後受重創，現場沒有呼吸心跳，送醫急救仍不治。劉女酒測值為0。員警繪製現場圖等調查車禍原因。

警方今天統計，今年1月至今，景平路與安樂路口的交通事故，發生人傷與財損者19件，財損無人受傷者11件。但警分局交通組分析，當地路口寬廣，雖非新北肇事率最高路口，除加強交通執法，也會提報市府改善。

新婚妻的丈夫蔡男18日受訪強調，除停讓行人的執法，高齡駕駛的領照及體檢規定應更嚴格，盼改善標線標誌等道路工程，也應改行人專用時相，讓行人不要過馬路時還要和車輛交織並行，以減少行人危險。

市府交通局今天表示，景平路、安樂路口的行人穿越號誌，目前已優先提早開綠燈15秒，讓行人有充足的時間過馬路。後續，將再微調增加秒數，並將行人穿越道調整為綠底的斑馬線，增設警示標誌，提醒車輛停讓行人。

7月6日凌晨，戴姓男子凌晨騎Gogoro電動機車在新北市中和區撞上劉姓女子駕駛的白色休旅車，戴男當場撞飛，因傷重送醫後宣告不治。記者王長鼎／翻攝
7月6日凌晨，戴姓男子凌晨騎Gogoro電動機車在新北市中和區撞上劉姓女子駕駛的白色休旅車，戴男當場撞飛，因傷重送醫後宣告不治。記者王長鼎／翻攝

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