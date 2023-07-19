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車斗瞬間下降 機電工反應不及頸部夾傷不治

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

謝姓男子這個月12日，協助新北市林口區一間木業公司維修貨車電瓶，未料車斗突然下降，謝頸部被車斗夾傷，送醫急救傷重不治。警方調查，司機陳男推稱他不在現場，不知發生狀況。直到家屬檢視死者行車紀錄器畫面，才發現陳男說謊，怒告過失致死。對此林口警方表示，依法將司機陳男移送法辦，另通報勞檢處調查有無工安疏失。

據了解，陳姓男子（56歲）是新北市林口區後湖路一家木業公司員工，這個月12日上午木業公司一輛貨車發不動，找來配合機電維修謝男（55歲）維修。過程中，陳男坐在駕駛座上操作車斗升降，不料疑似操作失誤，造成車斗瞬間往下降，當場夾傷車斗下方謝男頸部，謝男送醫急救宣告不治。

林口警方獲報派員到場勘驗，詢問陳男卻辯稱他人不在現場，而是謝男獨自一人維修貨車，所以不知道發生何事。由於場方監視器未拍到案發狀況，一度真以為是貨車機械故障導致憾事。

直到當天下午4時許謝男家屬返回，調閱謝男車後監視器畫面一看，才赫見陳姓司機從頭到尾都在側維修，且事發前陳男是坐在駕駛座上協助升起車斗，只不過車斗升起不到10分鐘，車斗突然往下急降當場夾傷謝男。，家屬氣急敗壞，將行車紀錄器帶至派出所對陳男提告過失致死。

當晚6時陳男通知到案說明，面對警方詢問陳男態度依然，直到警方出示死者家屬提供行車紀錄器畫面，陳男才坦承他在現場，至於為何車斗會突然下降，陳男則推稱是機械故障，警詢後依過失致死罪嫌移送法辦，檢察官複訊裁定3萬元交保，另通報新北市勞檢處調查有無工安疏失。

機電維修工謝男，協助新北市林口區一間木業公司維修貨車電瓶，卻遭車斗夾傷頸部送醫不治，警過失致死移送陳姓貨車司機。圖／民眾提供
機電維修工謝男，協助新北市林口區一間木業公司維修貨車電瓶，卻遭車斗夾傷頸部送醫不治，警過失致死移送陳姓貨車司機。圖／民眾提供

林口 監視器

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